Сегодня 23:14 Кому повысят зарплату с 1 октября 2024 года Экономист Чирков рассказал, как связаны зарплаты бюджетников и инфляция 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Общество

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Со второго месяца осени в России ожидается очередная ежегодная индексация зарплат. Она затронет врачей, преподавателей вузов, ученых и других работников бюджетной сферы. На сколько увеличат оклады и почему это важно, выяснил 360.ru.

Индексация зарплат бюджетников Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников с 1 октября 2024 года. Прибавка составит 5,1%. Индексация зарплат — обязанность работодателей по Трудовому кодексу, которую проводят для компенсации темпов роста инфляции. Так как бюджетникам работу дает государство, то индексация становится его обязанностью, рассказал 360.ru инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. Ее проводят ежегодно — не менее одного раза в год. Показатель прибавки считают, опираясь на потребительские цены, инфляцию и прожиточный минимум. «Мера предусмотрена, чтобы сохранить приемлемый уровень жизни людей. Так, инфляция на август 2024 года, по данным Центробанка, составила 9,04%. Отдельные продукты подорожали еще сильнее. Если зарплата работника не будет меняться, то с каждым годом человек сможет купить все меньше и меньше вещей, продуктов», — объяснил Варфоломеев.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Увеличивать зарплаты бюджетников важно и для экономики. Если у людей будет меньше денег, они перестанут покупать, а бизнес будет мало платить налогов. По этой причине государство индексирует бюджетную сферу и выплачивает различные пособия.

Интересно В 2023 году Россия проиндексировала зарплаты бюджетников на 5,5%. В 2023 году Россия проиндексировала зарплаты бюджетников на 5,5%.

Кому повысят зарплату в России с 1 октября 2024 года С 1 октября 2024 года зарплату повысят: врачам государственных клиник и мединститутов, которые находятся в федеральном подчинении;

работникам в госучреждениях в сфере науки и культуры, то есть ученым, культурным работникам, сотрудникам музеев;

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

преподавателям федеральных вузов;

работникам гидрометеорологической службы;

сотрудникам учреждений медико-социальной экспертизы;

работникам федеральных ведомств, которые не попадают под категорию госслужащие, например, водителям;

гражданскому персоналу силовых ведомств или воинских частей. Индексация затронет примерно два миллиона россиян.

Почему важно индексировать зарплаты бюджетников Индексация важна, ведь инфляция в России продолжает расти. Нынешнего повышения недостаточно, так как зарплату увеличивают всего на 5,1%, а инфляция держится в районе 8%, подчеркнул в беседе с 360.ru общественный деятель Андрей Ковалев.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

«Сейчас огромный дефицит кадров в бюджетной сфере, где зарплаты невысокие. Понятно, что оклады нужно поднимать выше, иначе некому будет нас лечить и учить наших детей. Идет серьезная конкуренция между профессиями. Оборонные заводы предлагают высокие зарплаты. У бюджетников есть возможность пойти работать по контракту в Минобороны или к частнику. Даже курьер зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц», — отметил собеседник 360.ru. Бюджетники не должны страдать от повышения цен на товары первой необходимости, добавил в разговоре с 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Фото: РИА «Новости»

«Российская экономика резко растет в сфере IT, финансов, производства, в том числе обрабатывающего, и других. Там повышают зарплаты. Госслужащие в этих условиях могут покидать свои места, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу. Поэтому нужно поднимать зарплаты бюджетникам и сравнивать их не с инфляцией, а с ростом средней зарплаты по стране», — пояснил Чирков. Предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова отметила: государство транслирует, что оно социальное, заботится о гражданах — и это важно. «В условиях большой конкуренции со стороны коммерческого сектора государство заботится о том, чтобы люди оставались на своих местах в бюджетной сфере. Поэтому зарплаты повышают, чтобы сохранить людей на своих рабочих местах», — подытожила Петрова.