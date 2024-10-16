Ноябрьская индексация. Кому из пенсионеров повысят выплаты и на сколько

В ноябре 2024 года трем категориям россиян повысят пенсии

С 1 ноября 2024 года в России ожидается очередная индексация пенсий. Это плановое повышение, которое проводят ежегодно для поддержания покупательской способности пенсионеров в условиях инфляции. У кого и на сколько вырастут выплаты, выяснил 360.ru.

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих уточнила в комментарии для РИА «Новости», что первым двум категориям начислят надбавки только в том случае, если стаж работы составил более 25 лет для мужчин и не менее 20 лет — для женщин. Эти показатели сокращают на пять лет, если сотрудник завершил карьеру по состоянию здоровья.

пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет.

В октябре 2024-го пенсии традиционно проиндексировали некоторым категориям граждан, например военным пенсионерам. Со следующего месяца в России в очередной раз увеличат выплаты части пожилых людей.

Неработающие пенсионеры

В ноябре повышенные пенсии начнут получать и те, кто закончил работать в октябре. Размер фиксированной страховой пенсии в их случае вырастет вдвое.

«В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134 рубля. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16 269 рублей в месяц», — рассказала Рыжих.

Помимо этого, они получат все индексации, которые пропустили за время работы.