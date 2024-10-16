Ноябрьская индексация. Кому из пенсионеров повысят выплаты и на сколько
В ноябре 2024 года трем категориям россиян повысят пенсии
С 1 ноября 2024 года в России ожидается очередная индексация пенсий. Это плановое повышение, которое проводят ежегодно для поддержания покупательской способности пенсионеров в условиях инфляции. У кого и на сколько вырастут выплаты, выяснил 360.ru.
Угольная промышленность и летный экипаж
В октябре 2024-го пенсии традиционно проиндексировали некоторым категориям граждан, например военным пенсионерам. Со следующего месяца в России в очередной раз увеличат выплаты части пожилых людей.
Повышение коснется:
- работников угольной промышленности;
- членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
- пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет.
Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих уточнила в комментарии для РИА «Новости», что первым двум категориям начислят надбавки только в том случае, если стаж работы составил более 25 лет для мужчин и не менее 20 лет — для женщин. Эти показатели сокращают на пять лет, если сотрудник завершил карьеру по состоянию здоровья.
Неработающие пенсионеры
В ноябре повышенные пенсии начнут получать и те, кто закончил работать в октябре. Размер фиксированной страховой пенсии в их случае вырастет вдвое.
«В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134 рубля. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16 269 рублей в месяц», — рассказала Рыжих.
Помимо этого, они получат все индексации, которые пропустили за время работы.
Интересно
С 1 января 2025-го в России начнут индексировать пенсии даже работающим пенсионерам. С 2016 года продолжавшие трудиться пожилые люди получали стандартный размер выплаты.
С 2025 года все без исключения пенсии вырастут на 7,3%.
Как узнать размер пенсии в 2024 году
Чтобы узнать размер своей пенсии, есть несколько способов:
- Обратитесь в Социальный фонд России. Это можно сделать лично, через МФЦ или онлайн на сайте фонда;
- На портале госуслуг.
Через эти ресурсы можно выяснить, сколько пенсионных баллов вы накопили. От их количества зависит размер будущей пенсии. Для этого необходимо воспользоваться онлайн-калькулятором: укажите пенсионные баллы, стаж работы, зарплату и другие необходимые для расчета параметры.
Также эксперты рекомендуют следить за новостями. Российские власти регулярно публикуют информацию об индексациях и изменениях в пенсионном законодательстве, которые напрямую влияют на размер пенсии.