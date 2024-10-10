Россиянам рассказали, кому в ноябре повысят пенсию

С ноября увеличатся пенсии работников угольной промышленности и членов экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа. Надбавка к выплате также ждет пенсионеров, которым исполнилось в октябре 80 лет, рассказала РИА «Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — объяснила она.

Рыжих напомнила, что требуемую выслугу сокращают на пять лет, если трудовая деятельность прекратилась из-за состояния здоровья.

По данным эксперта, повышенную пенсию начнут выплачивать людям, которые в этом месяце отметили 80-летие. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст.

Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.

В октябре в России проиндексировали выплаты военным пенсионерам и инвалидам I группы. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.