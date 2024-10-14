Пенсии работающим пенсионерам повысят с января

Пенсии, в том числе работающим пенсионерам, повысят с января следующего года более чем на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его процитировала «Парламентская газета» .

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3%», — подчеркнул глава Минфина.

По его словам, все необходимые расходы на соцобязательства учли в проекте бюджета на следующие три года. Кроме того, около 10 миллионов человек получат выплаты в рамках поддержки семей с детьми.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил выплатить в конце года 13-ю пенсию. Однако его коллега Светлана Бессараб раскритиковала идею, отметив, что на любые дополнения бюджета денег нет.