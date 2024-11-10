10 ноября 2024 01:51 Несогласные с Западом переедут в Россию. Для кого упростили получение ВНЖ Адвокат Сикач: репатрианты смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Репатрианты получили возможность в упрощенном порядке оформить вид на жительство в России. Им больше не придется запрашивать разрешение на временное проживание или визу. 360.ru разобрался, в чем от этого выгода для страны и как оформить документы.

Кто имеет право на получение ВНЖ? Всего существуют два термина — соотечественники и репатрианты. Как пояснил 360.ru адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов — конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач, к первым относятся люди и их потомки, живущие за пределами России, но являющиеся представителями исторически обитавших на ее территории народов и сделавшие выбор в пользу духовной, культурной и другой связи со страной. В эту же категорию вошли жители бывших стран СССР, эмигранты Российской Империи, РСФСР и Советского Союза. Понятие «репатриант», по словам адвоката, появилось лишь 22 ноября 2023 года, хотя в народе так называли соотечественников. К этой категории относятся люди, имеющие российский паспорт, но проживающие в другой стране; добровольно вышедшие из гражданства России; в прошлом жившие в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родственники по прямой восходящей линии людей, родившихся или проживавших на территории РСФСР, Российской Империи или СССР. Все эти лица участвуют в программе добровольного переселения в Россию, которая действует с 2007 года.

Основное отличие соотечественника от репатрианта в том, что соотечественники получают подъемные и иные денежные выплаты и могут переселяться только в те субъекты России, которые участвуют в программе. Максим Сикач Адвокат

В отличие от соотечественников, репатрианты могут въехать в любой регион и получить ВНЖ в упрощенном порядке сразу. Однако им, по словам Сикача, не положены подъемные и другие выплаты, кроме возмещения мелких затрат вроде шести тысяч рублей госпошлины. Также они не обязаны подтверждать знание русского языка на достаточном для общения уровне. Репатриантами являются лица, по каким-либо причинам покинувшие территорию Россию, выбравшие постоянно проживать за пределами нашей страны, но выразившие желание вернуться на родину, объяснил 360.ru юрист-международник, адвокат Михаил Берандзе. «Примеры репатриации многообразны. В частности, это могут быть лица, ущемляемые по политическим, языковым мотивам или по происхождению. Знакомы случаи несогласия с проводимой во многих странах политикой толерантности к меньшинствам либо в вопросах образования и воспитания детей», — сказал он. По словам Берадзе, в некоторых случаях люди вернулись в Россию из-за угрозы изъятия детей по жалобам учителей и соседей. Но самой главной причиной стала ментальная разница между русским и западным миром. Как получить ВНЖ в России? Новый порядок вступил в силу 7 ноября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения ВНЖ для соотечественников-репатриантов три месяца назад. Теперь участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению и члены их семей смогут оформить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Сикач заявил, что эти поправки в программу полезны прежде всего русскоговорящим жителям стран СНГ. Адвокат привел в качестве примера своего клиента из Азербайджана, чья мать русская, отец — азербайджанец, все родственники — из РСФСР.

Фото: РИА «Новости»

«Клиент отказался от переезда в Россию и получения гражданства, потому что отменили статус носителя русского языка, который давал возможность получить ВНЖ и гражданство в упрощенном порядке. Теперь это естественное преимущество снова легализуется, но в новой форме», — сказал он. Заявление на получение ВНЖ нужно подать в диппредставительство или консульское учреждение России в стране, где до этого репатриант зарегистрировался в госпрограмме переселения. Для оформления документов предстоит сфотографироваться, пройти дактилоскопию и меосвидетельствование. Последнее включает справку об отсутствии следов потребления психотропных веществ без назначения врача, заразных инфекционных заболеваний и ВИЧ. Вид на жительство выдаст территориальный орган МВД России в выбранном для переезда регионе. Важно учесть, что при утрате статуса участника программы переселения человек потеряет и вид на жительство в России. Что дает ВНЖ в России? Берандзе назвал введение упрощенного порядка получения ВНЖ очень своевременной мерой. По его оценкам, это решит несколько задач — простимулирует приток интеллектуального, финансового и человеческого капитала, а также позволит в упрощенном порядке переехать в Россию людям, которые по разным причинам не чувствовали себя комфортно в странах проживания, но не могли сделать этого раньше.

Несмотря на и без того упрощенный порядок оформления возвращения репатриантов, существующие правовые нормы для желающих вернуться, возможно, могли являться «ограничивающими факторами» в части принятия решений, сбора документов, необходимости получения разрешения на временное проживание, а уже затем ВНЖ. Михаил Берандзе Адвокат

Собеседник 360.ru заявил, что нововведение позволит соотечественникам быстрее принять решение о переселении и получить юридический статус лица с ВНЖ. Он, по его словам, откроет возможности для работы и личной жизни. Предоставление вида на жительство в упрощенном порядке Сикач счел хорошим подспорьем для ускоренного получения гражданства. Отсутствие регистрации в России при наличии ВНЖ даст больше шансов ее получить. Адвокат уточнил, что статус ВНЖ предполагает практически весь набор прав и обязанностей, кроме возможности голосовать на выборах и избираться самому. «На мой взгляд, было бы лучше, если репатриантам давали сразу гражданство, так как бюрократизация программы возвращения — одна из причин, почему люди не хотят переезжать в Россию», — сказал он. Последствия программы переселения в Россию Поток соотечественников в последние годы сократился. По подсчетам МВД России, в 2023 году страна приняла минимальное количество участников программы переселения соотечественников за последние 10 лет — всего 45 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

«Демографы связывают это как с социально-экономической обстановкой в России, так и с событиями, которые длятся с 24 февраля 2022 года», — объяснил Сикач. Репатриантов, по егословам, еще меньше. В первом квартале 2024 года госорганы зарегистрировали лишь 100 заявлений на возвращение в этом статусе, во втором квартале — 700 заявлений, в третьем — 1,1 тысячи. Переехавших людей меньше, так как не все заявления одобрили. «Рост возвращения в статусе репатрианта составил 1100%. В то же время данные цифры за девять месяцев — это капля в море по сравнению с обычной программой переселения соотечественников», — подчеркнул адвокат. Упрощение порядка получения ВНЖ, по мнению Берандзе, однозначно увеличит поток желающих вернуться в Россию, но откладывавших это решение.

О прогнозах говорить, скорее всего, рано, однако, можно предположить, что этого закона многие ждали давно и открытие этой новой возможности должно стать мощным стимулом для возвращения нашего населения. Михаил Берандзе Адвокат

Его коллега, Сикач, придерживается другого мнения. Он уверен, что нововведение не спровоцирует ажиотаж и массовую миграцию. Сикач напомнил, что в Конституции России закреплена обязанность служить в армии, а при получении гражданства нужно принести присягу. «Статус репатрианта появился слишком поздно и является запоздалой мерой, чтобы изменить нисходящую волну миграции. С 2007 года в Россию переехали по „усложненной“ программе всего чуть более 1,06 миллиона человек. Кто хотел, уже давно переехал», — заявил он. Сикач допустил, что если правительство продолжит курс на упрощение получения гражданства для соотечественников и репатриантов, то программа переселения станет более популярной. Он спрогнозировал появление «стабильного ручья соплеменников», возвращающихся в Россию, через два-три года.