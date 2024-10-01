Срок проживания в браке для получения ВНЖ увеличили до трех лет

ГД приняла поправки об увеличении срока нахождения в браке для получения ВНЖ

Депутаты Госдумы приняли поправки, увеличивающие до трех лет срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эти изменения будут противодействовать фиктивным бракам с иностранцами.

Поправки внес спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, благодаря увеличению срока фиктивный брак станет бесполезным для ускоренного получения российского гражданства. Также Володин рекомендовал распространить новое правило и на отцовство при усыновлении. В этом случае иностранный гражданин сможет претендовать на получение ВНЖ в упрощенном порядке только через три года.

Ранее Володин анонсировал пять законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики, сообщил RT. В случае принятия одной из поправок факт незаконного нахождения в России станет отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Депутаты также обсудят блокировку интернет-ресурсов с незаконными услугами для мигрантов.