Латвия лишит часть россиян ВНЖ к осени 2025 года

Власти Латвии планируют усложнить россиянам, постоянно проживающим в стране, процедуру продления вида на жительство. Им теперь потребуется подтвердить владение латышским языком на уровне А2, а также осудить спецоперацию России на Украине, сообщили «Известия» .

Россиян предупредили, что документы в миграционные органы необходимо подать до 30 июня 2025 года. Тем, кто будет пересдавать языковой тест, срок продлили до 31 октября. Если эти требования не будут выполнены, то ВНЖ им аннулируют к следующей осени.

Вступившие в силу поправки к миграционному законодательству касаются россиян, получивших ВНЖ до 2003 года. Большинство из них пенсионеры, которым будет сложно сдать языковой экзамен.

«Мы получили уведомление с указанием сроков, в которые должны сдать тест по латышскому языку и заполнить анкету», — рассказала россиянка Лариса Шаракова.

По ее словам, в миграционную службу Латвии нужно будет направить заявление на продление ВНЖ, копию паспорта, сертификат о знании языка на уровне А2 и справку о доходах не менее 700 евро в месяц, а также заплатить 70 евро в качестве госпошлины.

Ранее член СПЧ Кирилл Вышинский обвинил власти Латвии в желании депортировать порядка 800 российских пенсионеров.