Война и булка хлеба. Как жили и совершали подвиги дети блокадного Ленинграда

Великая Отечественная война обожгла целые поколения советских людей, оставив на душах выживших незаживающие увечья. Самое страшное — она разрушила жизни и судьбы миллионов детей. Повзрослевшие мигом, но не успевшие даже распробовать жизнь, или сумевшие обмануть смерть, но потерявшие детские годы в тяжелом труде и мечтах о хлебе, — к 81-летию полного снятия блокады Ленинграда 360.ru вспоминает о детях, многие из которых отстояли город на Неве наравне со взрослыми.

Как в блокадном Ленинграде оказалось примерно 400 тысяч детей Что Ленинград придется оборонять, стало очевидно на второй месяц войны. Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Андрей Жданов стал ответственным за программу по эвакуации самых уязвимых категорий населения города — в первую очередь детей, которых там было примерно 400 тысяч. Однако из-за недостаточных и путанных разведданных о положении в пригородах Ленинграда и соседних областях вывозили детей эшелонами в небезопасные места, которые оказались под ударом гитлеровских войск.

Фото: РИА «Новости»

«Уже в эти дни над некоторыми районами Ленинградской области нависла угроза захвата их наступающими немецко-фашистскими войсками, а эвакуация туда детей продолжалась до 2 июля. Вражеская авиация уже бомбила железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. Под бомбежки попадали и эшелоны с детьми. В связи с этим эвакуация в районы Ленинградской области была прекращена», — писал в своей работе профессор Санкт-Петербургской академии управления и экономики Борис Белозеров. Однако за время заминки родители бросились искать детей, осадив железные дороги. Скопления людей и техники с воздуха заметили немецкие летчики…

Крыши вагонов были все пробиты пулями, мы забирались под нары, на которых спали, плакали, писались. От страха все было. Страшное было в Бологое, оно горело, когда наш эшелон прибыл, к нам кинулись толпы женщин, которые выкрикивали номера школ и имена своих детей, искали, нет ли их. из воспоминаний Леонида Сапожникова

По данным все того же профессора Белозерова, только за 18 июля 1941 года при погрузке в эшелоны на станции Лычково нацисты убили 27 детей, ранили 21. Время шло, смертельная петля вокруг Ленинграда становилась все плотнее. В августе Оргбюро ЦК ВКПб в постановлениях гневно указывало, что «для эвакуированных детей до сих пор не созданы нормальные бытовые условия и не обеспечено их надлежащее медицинское обслуживание».

Интересно Железнодорожное сообщение перестало работать 27 августа, а 8 сентября 1941 года стало началом полной блокады города — последнюю сухопутную связь с Ленинградом оборвали немецко-фашистские захватчики. Железнодорожное сообщение перестало работать 27 августа, а 8 сентября 1941 года стало началом полной блокады города — последнюю сухопутную связь с Ленинградом оборвали немецко-фашистские захватчики.

Возобновить эвакуацию по земле — нестабильную, но хоть какую-нибудь — смогли лишь в декабре, по трассе Ваганова — станция Заборье. Чтобы вывезти детей, стариков, больных, использовали все виды транспорта. Водный путь по Дороге жизни начал работать уже 12 сентября, по льду — в конце ноября. Обстрелы там были постоянными.

Фото: РИА «Новости»

Как выживали дети в блокадном Ленинграде В книге «Рисуют дети блокады» авторы описали то, что изобразил на бумаге трехлетний Саша Игнатьев в 1942 году — плотные черные каракули с округлым светлым пятном посередине. Он пояснил: «Это война, вот и все, а посередине булка. Больше не знаю ничего». Его комментарий прямо на рисунке успела записать воспитательница. Никакие старания, никакие в меру красиво подобранные слова не смогут лучше описать то, с чем столкнулись юные ленинградцы, когда Северная столица оказалась в блокаде, чем их собственные свидетельства.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Воспоминания детей блокады Боль и ужас Ленинграда скрываются на страницах детских дневников, которым можно было признаться, как хочется есть, сквозят в последующих воспоминаниях выживших мальчиков и девочек, каждый из которых назло самой смерти вырос и стал взрослым.

«Осталась одна Таня». История Савичевых Синонимом слова «Ленинград» стали записи Тани Савичевой. Младшей пятой дочери Савичевых на момент начала блокады исполнилось 11 лет. В первую блокадную зиму в жуткий дневник, летопись гибели большой семьи, Таня превратила записную книжку сестры Нины — часть ее была алфавитной, потому не использовалась.

Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г. Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г. Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г. Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. из записей Тани Савичевой

По почти мистическому стечению обстоятельств Таня не вписала в свой дневник имена сестры Нины и брата Михаила, которых семья Савичевых считала погибшими, но которые пережили войну, сумели сохранить блокадные записи младшей сестры и сделать их достоянием общественности.

Фото: Страницы дневника и фотография Тани Савичевой / Википедия

Нину Савичеву посчитали жертвой артобстрела — она не вернулась домой, но на самом деле попала под срочную эвакуацию завода, где работала. Сообщить родным о том, что ее увезли, девушка не успела. Телефон в квартире Савичевых давно не работал, письма в блокадный город едва доходили. Михаила Савичева «похоронили», узнав, что он оказался в захваченном немцами Пскове, хотя молодой человек попал в партизанский отряд. За годы войны Михаил дослужился до командира, был ранен, вернулся в 1944 году в уже свободный Ленинград на лечение серьезной травмы ноги. Таню Савичеву летом 1942-го отправили в эвакуацию в Нижегородскую область, но здоровье ее было подорвано голодом, нервным истощением и туберкулезом. В 1944 году девочка в возрасте 14 с половиной лет умерла. Незадолго до смерти она узнала, что брат Миша выжил.

Фото: Global Look Press

Задачи про съестное Евгении Шавровой в начале войны было 13 лет. Ее дневниковые записи позволили многое узнать о том, как шла учеба в годы блокады Ленинграда — о том, как в холода обессиленные дети иногда приходили в школу, только чтобы получить домашнее задание и поесть в столовой, о том, как на уроках русского языка примеры правил подбирали не из учебника, а из новых стихов ленинградских поэтов, как учителя всеми силами старались увлечь детей. Заставить хоть ненадолго забыть о страхе, боли и голоде.

Продолжаем учиться. Мне особенно нравятся уроки географии, русского языка, которые ведет Мария Васильевна Тихомирова. Но как-то меньше ребят приходит в школу. Жизнь в городе становится все труднее. Взрослые говорят: «Продовольствия в Ленинграде до 25 ноября…» А дальше? В школе уже не дают задач про съестное. из дневника Евгении Шавровой, 20 ноября 1941 года

В дневниках подростка — впечатления о ежедневной жизни вопреки, как о ее жутких, так и, к удивлению многих, прекрасных моментах. Страшная блокадная зима, когда нельзя поддаваться смертельной усталости, а номера в очередях за продуктами переваливают за тысячу. И первые ленинградские огороды — летом под овощи перекопали все клочки городской земли.

Сегодня было необыкновенное событие, просто чудо! На Невском, около «Баррикады», в окне столовой лежала настоящая кошка и притом с котятами! Первая кошка в блокадном Ленинграде, после прорыва кольца! Может быть, кошки есть и другие, но их, наверное, еще очень мало. Собралась целая толпа, все долго глядели, улыбались, даже военные. Вернувшись домой, я позвонила немедленно маме на работу, рассказала об этом. Когда станет немножко полегче жить, мы тоже обязательно возьмем котеночка. из записей Евгении Шавровой, 13 апреля 1943 года

Фото: Раненые и искалеченные дети в палате Ленинградского государственного педиатрического института / РИА «Новости»

Недетская работа. Как подростки защищали Ленинград Великий автор «Молодой гвардии» Александр Фадеев рассказывал о детях Ленинграда, которые с 14 лет вступали в комсомол, наравне со взрослыми вставали к станкам, в том числе на Кировском танковом заводе. Они же дежурили по ночам на ленинградских крышах, чтобы не допустить пожаров от немецких зажигательных бомб либо вовремя потушить возгорание. Они же работали в госпиталях санитарами, спасая жизни сограждан.

Фото: На улицах блокадного Ленинграда, 1942 год / Mary Evans Picture Library / Global Look Press

«Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек», — писал Фадеев в заметках «В дни блокады». Семилетний Витя Тихонов еще не выговаривал букву «с». Зато в одну из ночей в Ленинграде погасил свою первую «зажигалку»: взял ее «за хвошт» и оттащил «в пешок».

В формируемых рабочих батальонах организовать группы подростков для разведки, связи, снабжения личного состава батальонов боепитанием, продовольствием, водой. из приказа Военного совета обороны Ленинграда от 20 августа 1941 года

Фото: Дежурство на крыше / Global Look Press

Спасая детство. Какими были праздники в блокадном Ленинграде Несмотря ни на что, Новый год в самую жуткую блокадную зиму с 1941 на 1942 год ленинградские дети встречали с елкой и даже подарками. Школы и детсады по мере сил и возможностей устроили детям праздничный обед. Четвероклассник Юрий Байков писал в дневнике о чечевичном супе, котлетах с макаронами и желе. Подарки, что логично, тоже были съестными — блокадник Павел Данилов вспоминал конфеты из льняного жмыха, пряник и два мандарина.

Фото: Russian Look / Global Look Press

Кроме таких праздников, ленинградские дети посещали театры: ходили на музыкальные концерты и пьесы, хотя спектакли запросто прерывались из-за воздушной или артиллерийской тревоги. Но еще чаще праздники устраивали сами маленькие и юные ленинградцы. Когда в блокадном городе заработал Дворец пионеров, многие ребята с артистическими способностями поднимали боевой дух раненых солдат и больных, ослабленных горожан выступлениями — вечно голодные подростки пели, танцевали, читали стихи, ставили сценки и выполняли гимнастические упражнения.

В большом зале был концерт. Нас много раз вызывали. Особенным успехом всегда пользуется сценка про фрицев, увязших в русских снегах, — ее исполняют Женя Малеев с другими мальчиками. из дневника Евгении Шавровой, 1 февраля 1943 года

После блокады Из детей, оставшихся в блокадном Ленинграде, от голода, обстрелов или болезней погиб примерно каждый седьмой ребенок. Сотни мальчишек и девчонок за проявленное мужество с 1943 года наградили орденами, 15 тысяч — медалями «За оборону Ленинграда».