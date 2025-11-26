Авиапушка из «Ил-2» станет новым экспонатом Центрального военно-морского музея

Крупнокалиберная авиационная пушка «НС-37», которая более 80 лет пролежала на дне Финского залива, будет представлена в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

По его словам, два года назад водолазы обнаружили в Финском заливе фрагменты самолета «Ил-2». Пушка лежала отдельно, поэтому ее решили поднять. На ней можно увидеть клеймо «1943 год». В этот период советские штурмовики «Ил-2» в порядке эксперимента оснащались тяжелыми пушками, способными пробивать броню немецких танков.

Исследователи установили обстоятельства гибели самолета. Так, 27 октября 1943 года штурмовик «Ил-2» 7-го гвардейского авиаполка Балтийского флота, возвращаясь с боевого вылета, был атакован двумя немецкими истребителями. Младший лейтенант Иван Зеленский пытался дотянуть подбитую машину до аэродрома на острове Лавенсаари, но не хватило каких-то 400 метров — самолет упал на воду и затонул. Экипаж спасли катера.