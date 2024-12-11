Нарушать ПДД станет дороже. Какие автомобильные штрафы увеличат в 2025 году
Комитет ГД одобрил поправки о повышении автомобильных штрафов в 2025 году
Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут в России в 2025 году. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении размера компенсаций за самые распространенные нарушения. 360.ru выяснил, за что придется платить больше.
Новые штрафы за нарушения ПДД в 2025 году
Согласно документу, размещенному в думской электронной базе, с 1 января 2025 года предлагают увеличить штрафы за:
- управление транспортом в состоянии опьянения — до 45 тысяч рублей;
- превышение скорости от 20 до 40 километров в час — до 750 рублей;
- превышение скорости на более 80 километров в час — до 7500 рублей;
- выезд на встречную полосу — до 7500 рублей;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика — до 1500 рублей;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
- выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 рублей до 2250 рублей;
- движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
- нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей;
- невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение — до 45 000 рублей.
Комитет рекомендовал Госдуме принять предлагаемые поправки и рассмотреть их на сессии 12 декабря.
Снижение скидок
В законопроекте также прописали пункт о снижении скидок за быструю оплату штрафа. Депутаты предложили уменьшить скидку с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты хотят увеличить с 20 до 30 дней.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Autonews высказал мнение, что этот пункт является главной проблемой предлагаемых поправок. Эксперт считает, что благодаря скидке удалось увеличить собираемость штрафов, так как люди стали их платить. Нововведение может перечеркнуть достигнутый прогресс.
«Теперь многие посчитают, а стоит ли спешить с оплатой. В совокупности повышение штрафов и сокращение скидки дают рост в два раза», — подчеркнул Шапарин.
Фейки о штрафах для водителей в 2025 году
В середине ноября в Сети появилась таблица, в которой расписаны якобы новые штрафы, размер которых увеличился кратно.
Например, штрафы за превышение скорости якобы увеличатся в два-шесть раз. В действительности штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а не до 3000 рублей, как указано в таблице.
Ответственность за неостановку по требованию инспектора ДПС, согласно фейковой таблице, ужесточается радикально — вместо 800 рублей придется заплатить 40 тысяч рублей. В настоящем документе штраф за неостановку составит от 7000 до 10 000 рублей.
В таблице указано, что за езду без полиса ОСАГО придется заплатить одну тысячу рублей вместо 800, однако речи о повышении размера штрафа в 2025 году нет. С 1 марта камеры начнут автоматически фиксировать такое нарушение, автовладелец получит предупреждение через портал «Госуслуги».
Распространяемая в интернете таблица не отражает действительности, выяснил 360.ru. Подобные вбросы появляются в Сети регулярно.