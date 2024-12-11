Нарушать ПДД станет дороже. Какие автомобильные штрафы увеличат в 2025 году

Комитет ГД одобрил поправки о повышении автомобильных штрафов в 2025 году

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут в России в 2025 году. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении размера компенсаций за самые распространенные нарушения. 360.ru выяснил, за что придется платить больше.

Новые штрафы за нарушения ПДД в 2025 году

Согласно документу, размещенному в думской электронной базе, с 1 января 2025 года предлагают увеличить штрафы за:

Комитет рекомендовал Госдуме принять предлагаемые поправки и рассмотреть их на сессии 12 декабря.

Фото: РИА «Новости»

Снижение скидок

В законопроекте также прописали пункт о снижении скидок за быструю оплату штрафа. Депутаты предложили уменьшить скидку с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты хотят увеличить с 20 до 30 дней.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Autonews высказал мнение, что этот пункт является главной проблемой предлагаемых поправок. Эксперт считает, что благодаря скидке удалось увеличить собираемость штрафов, так как люди стали их платить. Нововведение может перечеркнуть достигнутый прогресс.

«Теперь многие посчитают, а стоит ли спешить с оплатой. В совокупности повышение штрафов и сокращение скидки дают рост в два раза», — подчеркнул Шапарин.

Фото: РИА «Новости»

Фейки о штрафах для водителей в 2025 году

В середине ноября в Сети появилась таблица, в которой расписаны якобы новые штрафы, размер которых увеличился кратно.

Например, штрафы за превышение скорости якобы увеличатся в два-шесть раз. В действительности штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а не до 3000 рублей, как указано в таблице.

Ответственность за неостановку по требованию инспектора ДПС, согласно фейковой таблице, ужесточается радикально — вместо 800 рублей придется заплатить 40 тысяч рублей. В настоящем документе штраф за неостановку составит от 7000 до 10 000 рублей.

В таблице указано, что за езду без полиса ОСАГО придется заплатить одну тысячу рублей вместо 800, однако речи о повышении размера штрафа в 2025 году нет. С 1 марта камеры начнут автоматически фиксировать такое нарушение, автовладелец получит предупреждение через портал «Госуслуги».

Распространяемая в интернете таблица не отражает действительности, выяснил 360.ru. Подобные вбросы появляются в Сети регулярно.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте