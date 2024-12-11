Нарушать ПДД станет дороже. Какие автомобильные штрафы увеличат в 2025 году

Комитет ГД одобрил поправки о повышении автомобильных штрафов в 2025 году

Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут в России в 2025 году. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении размера компенсаций за самые распространенные нарушения. 360.ru выяснил, за что придется платить больше.

Комитет рекомендовал Госдуме принять предлагаемые поправки и рассмотреть их на сессии 12 декабря.

невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение — до 45 000 рублей.

движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;

выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 рублей до 2250 рублей;

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика — до 1500 рублей;

превышение скорости на более 80 километров в час — до 7500 рублей;

превышение скорости от 20 до 40 километров в час — до 750 рублей;

управление транспортом в состоянии опьянения — до 45 тысяч рублей;

Согласно документу, размещенному в думской электронной базе , с 1 января 2025 года предлагают увеличить штрафы за:

Снижение скидок

В законопроекте также прописали пункт о снижении скидок за быструю оплату штрафа. Депутаты предложили уменьшить скидку с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты хотят увеличить с 20 до 30 дней.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Autonews высказал мнение, что этот пункт является главной проблемой предлагаемых поправок. Эксперт считает, что благодаря скидке удалось увеличить собираемость штрафов, так как люди стали их платить. Нововведение может перечеркнуть достигнутый прогресс.

«Теперь многие посчитают, а стоит ли спешить с оплатой. В совокупности повышение штрафов и сокращение скидки дают рост в два раза», — подчеркнул Шапарин.