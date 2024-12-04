Поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД примут до середины декабря

Поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД могут приять до середины декабря. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе X Общероссийского юридического форума в Уфе.

«Это поправки правительственные. И сейчас, когда поправка внесена, я так понимаю, будем принимать уже до конца этой сессии. Это будет до середины декабря», — сказал он.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что российские водители несерьезно отнеслись к сообщению о повышении штрафов за нарушение ПДД. По мнению эксперта, эта инициатива не окажет сильного влияния на статистику аварийности. Действительно, что снизило процент аварий — это установка камер автоматической фото- и видеофиксации.