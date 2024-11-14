Фейк: с 1 января в России кратно повысят штрафы за нарушение ПДД

В Сети появилась таблица, где расписано, насколько ужесточатся штрафы для автолюбителей в России в 2025 году. За нарушения ПДД якобы придется отдать гораздо больше, чем раньше. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация, будто с 1 января 2025 года существенно повысятся штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения. В качестве наглядного примера прилагается скриншот некой таблицы, где можно увидеть, что штрафы за превышение скорости увеличатся в два-шесть раз, а за управление автомобилем без полиса ОСАГО придется заплатить не 800 рублей, а 1000.

Также в таблице фигурируют наказания за опасное вождение и управление авто в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке и ряд других. Стоит отметить, что, судя по данным, ответственность за неостановку по требованию инспектора ДПС ужесточается радикально — вместо 800 рублей придется заплатить 40 тысяч рублей, также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Правда

На самом деле таблица, показанная в различных постах Telegram-каналов и соцсетей, не отражает правдивую информацию. Ответственность за нарушение ПДД действительно ужесточат по некоторым пунктам, но таблица не отражает реальности и вводит в заблуждение.

Изменения в правилах начнут действовать не с 1 января, а с 1 марта и 1 сентября 2025 года. К примеру, за неостановку по требованию инспектора штраф вырастет до 7–10 тысяч рублей, а не до 40 тысяч, как указано в таблице. А за повторное нарушение можно лишиться прав на срок до шести месяцев, речи о лишении свободы на три года не идет.

Штраф за нарушение правил перевозки грузов вырастет с 500 рублей до 10–100 тысяч в зависимости от нарушения и формы владения автомобилем.

За неоплату проезда по платным дорогам штрафы поднимут с пяти до 30 тысяч рублей, а для иностранцев наказание за проезд по платной трассе без оплаты будет стоить 50 тысяч рублей и отсутствие в дальнейшем скидок за оплату в первые 20 дней после вынесения постановления о нарушении правил.

Отдельно стоит отметить, что в таблице указано, будто за езду без полиса ОСАГО придется заплатить одну тысячу рублей вместо 800, однако речи о повышении размера штрафа в 2025 году нет. Но с 1 марта фиксировать такие нарушения будут в автоматическом режиме с помощью камер, а водители или автовладельцы начнут получать предупреждения через «Госуслуги». Экспериментальный режим назначения штрафов за езду без страховки продлится год.

Кроме ужесточения наказания за нарушение вышеописанных пунктов правил появятся новые штрафы. Например, с 1 марта за использование гаджетов и просмотр контента за рулем (использование мультимедийных устройств для просмотра видео, навигаторы не в счет) придется заплатить 1,5 тысячи рублей, столько же, сколько за разговоры по телефону без использования устройств, освобождающих руки для управления транспортным средством.

Появится наказание за опасное вождение — от трех до пяти тысяч рублей и лишение прав на один-три месяца за повторное нарушение.

Новый штраф появится за изменение технических характеристик автомобилей и установку мощных двигателей (на 25% мощнее установленного на заводе агрегата). Есть и ряд других нововведений, но и из того, что перечислено выше, понятно, что распространяемая в интернете таблица якобы новых штрафов за нарушение ПДД не отражает действительности.

Стоит также отметить, что подобные вбросы про изменение размеров штрафов уже неоднократно появлялись в Сети, в том числе в 2023 и 2019 годах.

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