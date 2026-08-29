Найти поддержку внутри себя. Что такое «синдром 1 сентября» и как с ним бороться

В жизни взрослых людей, в отличие от школьников и студентов, наступление осени практически ничего не меняет. Однако так называемый синдром отмены лета — апатия, тревога и снижение продуктивности с приходом сентября — довольно распространенное явление. Почему так происходит и как с этим бороться — в материале 360.ru.

Что такое «синдром 1 сентября», или «синдром отмены лета»

В научной психологии этого термина нет. В быту так называют состояние апатии, хандры, раздражительности, которое появляется перед наступлением осени. Даже если в жизни все хорошо, человек испытывает грусть, тревогу перед завтрашним днем. Он печалится о том, что не успел выполнить намеченные на лето планы. Иногда начинаются нарушения сна и ухудшение концентрации внимания. Не стоит путать этот синдром с осенней депрессией. Для нее еще слишком рано — она чаще проявляется, когда значительно сокращается световой день и расходуются накопленные запасы витаминов. Состояние ближе к синдрому упущенных возможностей. Может возникнуть желание срочно доделать все, что было намечено на три месяца, или, наоборот, залезть под одеяло и не двигаться.

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«Синдром 1 сентября» встречается у людей любого возраста. С детьми, которым предстоит возвращаться в школу после длинных каникул, все понятно, — а что с остальными?

Почему взрослые люди страдают из-за ухода лета

Причина № 1. Увеличение рабочей нагрузки и новые хлопоты

Для кого-то играют роль объективные факторы — например, с окончанием сезона отпусков становится больше работы. В семьях, где воспитываются школьники, начинаются заботы, связанные со стартом учебного года.

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«Когда происходит все это в совокупности, у одних людей психика может „схлопнуться“ — и будет ощущение, будто ничего не хочется делать, возникнет апатия. У других как раз станет очень много действий, суеты и ощущения тревожности», — рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. А если реальных причин грустить и нервничать нет?

Причина № 2. Эволюционная привычка

Сказываются давние привычки: в детстве и юности, пока продолжается учеба, мы живем по принципу «летом отдыхаем — остальное время трудимся». Но есть и более древние механизмы.

Наши предки весной и летом как раз активно работали и готовились осенью, условно, лежать на печи, пожинать плоды. Поэтому эволюционно, относительно человечества в целом, момент окончания самого плодотворного, яркого, солнечно-теплого периода всегда сказывается, даже если мы давно не живем по принципу каникул. Екатерина Кольцова Психолог

Причина № 3. Особенности эмоционального интеллекта

Когда человек ориентируется на погоду и время года, это говорит о том, что он живет внешним локусом контроля, то есть его настроение, деятельность и самочувствие зависят от внешних событий. Когда у человека более высокий эмоциональный интеллект и он в том числе имеет сильный внутренний локус контроля, то он не обращает особого внимания на то, что происходит за окном. Ему важнее то, что творится в его жизни и голове.

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Причина № 4. С летом было связано слишком много надежд

Собеседница 360.ru отметила, что многие ее клиенты, наоборот, ждут осени спокойно и даже с радостью. Апатия начинается в основном у тех, кто считает, что, как в песне, «лето — это маленькая жизнь».

Последние дни августа — это как последний день отпуска или вечер воскресенья. То есть вроде ты еще в отпуске, отдыхаешь, но мыслями уже на работе, и все не радость, потому что все заканчивается. Нашей психике очень тяжело переживать любую утрату. Окончание лета — это тоже некая утрата, с которой придется смириться. Екатерина Кольцова

Чем это состояние отличается от депрессии или выгорания

Для «синдрома 1 сентября» характерна легкая лень, которую при необходимости легко преодолеть. При выгорании, например профессиональном, словно теряется смысл вставать и работать, но вернуть интерес и почувствовать смысл еще можно. Правда, усилий для этого потребуется больше. А при клинической депрессии ничто не вызывает интереса, нарушаются сон и аппетит. Если депрессия тяжелая, человек может игнорировать социальные обязательства — например, не выходить на работу. В некоторых случаях необходима помощь эксперта. Впрочем, обратиться к нему можно, даже если серьезных проблем еще нет.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

«Сентябрь — один из самых загруженных месяцев у психологов и у психиатров. Люди начинают замечать то, на что закрывали глаза длительное время, и обращаются к специалистам. Поэтому если есть желание просто улучшить качество жизни, не дожидаясь, когда будет плохо, поддержать себя, вернуть себе интерес, легкость жизни, то конец августа — начало сентября — прекрасное время», — отметила Кольцова. Она добавила, что лучше прийти к психологу и заняться профилактикой, чтобы потом не пришлось лечиться у психиатра.

Что поможет при «синдроме отмены лета»

1. Позволить себе горевать

Если лето было для вас значимым, можно и нужно погоревать о том, что оно завершилось. Период горевания, как и при реальной потере, может длиться разное количество времени у разных людей, но, когда все отболит, можно будет спокойно идти дальше.

2. Напоминать себе о реальном положении вещей

В современном мире конец лета — событие по факту незначительное, при желании можно уехать в лето даже в середине зимы, подчеркнула психолог.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Можно погрустить и сказать себе: «Закончилось только лето, а моя жизнь продолжается. Впереди еще сентябрь и, возможно, теплые деньки». Стоит вспомнить о грядущих семейных праздниках, планах на осень и зиму.

3. Соблюдать режим

Летом в связи с детскими каникулами, отпусками и поездками у многих сбивается режим сна, а иногда и питания. Возвращение к четкому распорядку дня поможет снизить уровень тревоги. Кстати, детей, которые пойдут в школу с 1 сентября, лучше возвращать к учебному распорядку дня уже в последние дни лета. Это лучше, чем 31 августа внезапно уложить ребенка в девять вечера вместо уже привычных одиннадцати.

4. Ввести ритуалы

Напряжения станет меньше, если повторять одни и те же действия стабильно изо дня в день. По сути, режим сна и питания — из того же цикла. А дополнительно можно ввести небольшие ритуалы вроде пятиминутных танцев под любимую музыку по утрам, вечернего чаепития в определенное время, пары глав книги на ночь.

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press / www.globallookpress.com

5. Возвращаться к делам плавно

По словам психолога, в идеале при двухнедельном отпуске лучше дать себе по два дня в его начале — на то, чтобы привыкнуть к отдыху, — и в конце, чтобы войти обратно в рабочий ритм. Это же правило действует при переходе на новый режим работы, если осень ожидается напряженной. Не стоит сразу набирать себе кучу сложных задач — дайте себе немного времени на адаптацию.

6. Найти то, ради чего стоит ждать осени

Купить красивое пальто, свитер, шарф, перчатки или зонт. Составить список уютных фильмов для семейного просмотра. Запастись теплым пледом.