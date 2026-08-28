Сегодня 01:14 День знаний в России. Когда его начали отмечать и какие традиции связаны с этим праздником Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Образование

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В России 1 сентября прочно ассоциируется с началом учебного года в школах и вузах. В эту дату отмечается День знаний. Но так было не всегда. Об истории и традициях, связанных с праздником, — в материале 360.ru.

История Дня знаний

Трудно поверить, но когда-то российские дети шли в школу после каникул в совершенно другие даты. До революции определенный день даже не был закреплен и зависел от местонахождения школы. Сельские школьники ранней осенью еще были заняты в поле, так что заниматься начинали позже городских. Новый учебный год мог начаться в октябре или даже в декабре. В начале ХIХ века в гимназиях и уездных училищах Российской империи учебный год начинался уже 1 августа. Гимназические каникулы длились всего месяц и приходились на июль. До революции первый день учебы широко не праздновали. Вместо развлекательных мероприятий в школах служили торжественный молебен, после которого детям зачитывали правила поведения и представляли учителей. А потом начинались обычные уроки.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1930 году в СССР ввели всеобщее обязательное начальное образование. Согласно постановлению Совнаркома, младшеклассников нужно было принимать в школы осенью. Первый день сентября сделали единым учебным днем только в 1935 году. Но во время Великой Отечественной войны для школьников начиная с четвертого класса учебный год стартовал 1 октября. До этого подростки помогали родным убирать урожай и заготавливать на зиму дрова. День знаний учредили гораздо позже — в 1984 году. Зато целых два века 1 сентября отмечался Новый год. Праздник Новолетия существовал с 1992-го по 1699-й. В 1700 году Петр I издал указ, по которому новый календарный год стали праздновать 1 января.

Интересно Кроме России, начинать учебный год 1 сентября принято в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Польше, Чехии, Венгрии, Хорватии, Бельгии. В США дата варьируется с 17 июля по 8 сентября в зависимости от штата. В Японии дети идут в школу 1 апреля, а в Австралии учебный год стартует в конце января — начале февраля.

Нерабочим День знаний в России никогда не был, хотя в Госдуме то и дело выступают с подобными инициативами. Депутаты справедливо указывают на то, что это было бы удобно для родителей школьников — им не пришлось бы отпрашиваться с работы, чтобы сходить с ребенком на линейку. Рассматривались также предложения сделать дату начала учебного года скользящим ради продления туристического сезона на пару недель. Однако инициативу не поддержали ни родители, ни учителя.

Традиции на 1 сентября

Главные традиции остались практически неизменными с советских времен. Самая известная — проведение торжественных линеек в школах. Ученики приходят в парадной форме, девочки украшают волосы большими бантами.

Детей выстраивают шеренгами в помещении или на улице и поздравляют с Днем знаний. Директора и учителя выступают с напутственными речами, ученица первого класса и ученик одиннадцатого вместе дают символический первый звонок, звеня в колокольчик.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Иногда праздник сопровождается выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов. Приходят родители, а иногда и другие родные учеников. Классы обязательно фотографируются на память. В этот день принято дарить цветы и подарки учителям. Важно уложиться в три тысячи рублей, чтобы дар не расценивался как взятка. В последние годы набирает популярность всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов». Класс дарит своему руководителю один общий букет и переводит сэкономленные деньги на помощь тяжелобольным детям.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Институт изучения детства, семьи и воспитания, подведомственный Министерству просвещения, выпустил рекомендации по проведению Дня знаний для школьников и студентов в 2026 году. В них входят вынос и поднятие государственного флага и исполнение гимна России на школьных линейках. Рекомендуется приглашать не только сотрудников школы, но и ветеранов боевых действий, и предоставлять слово как педагогам, так и ученикам. Мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале либо на улице — в зависимости от погоды. Решение принимает образовательная организация. Стоит организовать дежурство охраны и медработника рядом на случай ЧП. День знаний отмечают не только в школе. Во многих российских семьях принято ходить с детьми в кафе или парк, накрывать вечером праздничный стол с любимыми сладостями. В вузах 1 сентября также устраивают праздничные мероприятия, встречи с кураторами и собрания первокурсников, выдают студенческие билеты.

Учатся ли школьники 1 сентября?

Как правило, полноценных уроков в этот день школы не проводят. Первоклассникам могут устроить классный час, посвященный знакомству и разъяснению правил поведения в школе. Иногда детям выдают учебники, но как правило, это происходит еще в конце августа. Некоторые ученики все равно приходят с красивыми рюкзаками и канцелярскими принадлежностями, но это скорее дань традиции и вопрос праздничной эстетики.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Рекомендации Института изучения детства по проведению Дня знаний включают организацию внеурочного занятия по предмету «Разговоры о важном». Тема звучит так: «Зачем человеку учиться?». Материалы к занятию есть в открытом доступе. Что касается высших учебных заведений, в некоторых из них 1 сентября уже могут начаться лекции.

Каким будет новый учебный год в российских школах?