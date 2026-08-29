Сегодня 04:09 «Моя жизнь становится хуже». Кто из детей российских звезд впервые пойдет в школу 1 сентября Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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В День знаний вместе с обычными детьми в первый класс пойдут девочки и мальчики из звездных семей. Для кого впервые прозвучит школьный звонок и как известные родители относятся к новой вехе в жизни своих чад — в материале 360.ru.

Регина Тодоренко и Влад Топалов: сын Михаил

Певец и телеведущая 1 сентября поведут в первый класс старшего сына. Михаил отправится в небольшую частную школу, которая больше всего понравилась ему самому. Он сдал вступительные экзамены. Родители рассматривали разные варианты, но исходили из желания сделать ребенка счастливым, а не перегружать его занятиями. Из-за активной подготовки к 1 сентября Топалов и Тодоренко даже не смогли остаться на несколько дней в Казани, где проходил международный музыкальный конкурс «Новая волна».

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Тодоренко призналась журналистам, что на 27 августа у них намечено целых четыре родительских собрания, в том числе с директором и классным руководителем. До тех пор собрания проходили в режиме онлайн. Образовательно-административными вопросами занимается Регина. Влад со смехом уточнил, что не ходит на половину подобных мероприятий, «как и все нормальные папы». Скорее всего, Михаил быстро адаптируется к новым условиям — мальчик уже настолько самостоятелен, что даже ездил без родителей в другой город. Как рассказывала Тодоренко в июле, сын попросил у нее разрешения навестить подруг в Санкт-Петербурге. Муж сразу дал согласие, а Регина была в замешательстве, однако в итоге тоже пошла на уступки. Миша сам собрал чемодан, без проблем ориентировался в поезде и быстро научился пользоваться телефоном. Рядом были родители его подруг. Обратно его все-таки забрала мать. «Когда-то наступает момент, когда нужно сделать первый шаг. В первый раз отпустить. В первый раз довериться», — считает Тодоренко. В звездной семье трое сыновей: семилетний Михаил, четырехлетний Мирослав и 11-месячный Федор.

Согдиана: сын Лев

У певицы Согдианы (настоящее имя — Оксана Нечитайло) тоже трое сыновей, и в школу готовится пойти младший — семилетний Лев. Мать призналась журналистам, что Лева не готовится к первому классу — ему гораздо интереснее гулять и играть. «Он считает это абсолютно бесполезным мероприятием, у него все прекрасно и без этого всего. Он сказал мне одну фразу перед сном, понимая, что ему скоро в школу: „Моя жизнь становится хуже“», — рассказала Согдиана. Она добавила, что при этом сын немного беспокоился, когда семья не понимала, в какую школу его определили.

Фото: РИА «Новости»

Как и старшие дети певицы, Лева отправится в государственное учебное заведение. Средний сын, Микаил, перевелся в английскую школу в Японии и пойдет в 12-й класс. Старший, Арджун, в этом году окончил школу и поступил в лондонский университет, где будет изучать экономику. Все дети — от разных браков. Отец Левы — госслужащий Максим Жерновой — остается супругом Согдианы. В 2024 году она подала на развод, однако к дате предполагаемого расторжения брака они помирилась. Насколько активно он участвует в подготовке сына к школе, неизвестно.

Дарья Калмыкова: сын Тихон

У актрисы театра и кино двое сыновей. Старшему, Макару, уже 19 лет, а младшему, Тихону, в сентябре исполнится семь. В День знаний он пойдет в школу. «Тихон не волнуется, это делаем я и бабушка с дедушкой. Он очень ждет 1 сентября, чтобы надеть красивый костюм с галстуком», — поделилась с прессой Калмыкова.

Фото: РИА «Новости»

Макар планирует прийти на линейку вместе с однокурсниками. По словам Дарьи, он всегда нежно относился к брату и даже помогал матери ухаживать за ним. Сейчас старший сын актрисы морально готовит младшего к началу школьной жизни. В какое учебное заведение отправится Тихон, Калмыкова не раскрывала. Известно, что Макар учился в специализированной школе с театрально-киношным уклоном.

Анастасия Трегубова: сын Игорь

В семье телеведущей 1 сентября станет одним школьником больше — в первый класс отправится ее младший сын, семилетний Игорь. Старшая дочь, Лиза, уже студентка — ей 19 лет, она переходит на второй курс МГУ. Сыну Михаилу 15 лет, он станет десятиклассником. Дочь Вероника пойдет уже в третий класс, при этом она старше Игоря всего на полтора года.

Фото: РИА «Новости»

Трегубова призналась: Ника с Игорем неразлучны, как близнецы, и она бы охотно отправила их в один класс. «Мы, как и многие, готовимся [к учебному году] в последний момент», — заметила Анастасия. Как и Регина Тодоренко, она не хочет душить детей опекой и готова давать им свободу в разумных рамках. Трегубова рассказала: Михаил пообещал ей, что подготовится к ОГЭ без дополнительных занятий, она доверилась ему и не пожалела — сын сдал все экзамены на пять с плюсом. Михаил в 2017 году поступил в Школу № 2123 имени Мигеля Эрнандеса с углубленным изучением испанского. В какую школу ходят младшие дети, актриса журналистам не рассказывала.

Евгений Алдонин, дочь Анжелика

Бывший полузащитник ЦСКА и его жена, дизайнер украшений Ольга Алдонина, 1 сентября отдадут в школу шестилетнюю дочь Анжелику. В ноябре ей исполнится семь. В семье Алдониных также воспитывается сын, 10-летний Артем. В 2025 году стало известно, что Евгений лечится от агрессивной формы рака поджелудочной железы. Футболист около года проходил терапию в Германии, вернулся в Москву и продолжает наблюдаться у врачей.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на то что у семьи непростой период, супруги создают для сына и дочери позитивную атмосферу. В июле Ольга делилась кадрами увлекательной прогулки с детьми в парке, а в прошлом году показывала роскошные фото с дня рождения дочери. Она выбрала для Анжелики нежно-голубое пышное платье. Торт был оформлен в бело-синих тонах. Супруги внимательно и чутко относятся к моральному состоянию Артема и Анжелики. Зимой Ольга признавалась в соцсетях, что они перевели сына в другую школу из-за буллинга со стороны учителя. Она призвала подписчиков не тянуть с принятием решений, которые могут сделать жизнь их детей спокойнее. У Алдонина есть дочь Вера от первого брака — с певицей Юлией Началовой. Девушке уже 19 лет, она учится на актерском факультете ВГИКа. Вера окончила элитную международную школу «Интеграция XXI век» с золотой медалью. Какое учебное заведение посещает Артем и куда отдадут Анжелику, родители не распространяются.

Александра Артемова: дочь Александрия

Судя по фото в соцсетях, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» выбрала для дочери Русскую Классическую Школу. Это частное учебное заведение, методика которого во многом опирается на идеи педагога ХIХ века Константина Ушинского. Например, на уроке чистописания дети пишут перьевой ручкой. Александрина успешно сдала тест у нейропсихолога. По данным СМИ, по этому поводу ее отец Евгений Кузин — также участник «Дома-2», с которым Александра развелась в 2023 году, — подарил девочке цветы. Однако Александра сомневалась, отдавать дочь в первый класс в этом году или подождать до восьми лет. Знаменитость поясняла, что дочь хорошо читает и считает, однако «очень детская» и ей может быть тяжело в коллективе.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com