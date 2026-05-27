Сегодня 03:50 Мошенники охотятся на подростков, ищущих летнюю подработку. Как не дать себя обмануть? Белый хакер Дандамаев: лжеработодателей можно подловить на простых вопросах 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com Эксклюзив

Летом, освободившись от учебных дел, активные школьники и студенты ищут возможности подзаработать. Увы, их неопытностью могут воспользоваться мошенники. 360.ru выяснил, как молодежи найти подработку, не нарвавшись на проблемы.

Многие популярные «трюки» мошенников, вроде предложения перевести средства на «безопасный счет», давно на слуху. Однако злоумышленники сочиняют все новые и новые способы усыпить бдительность своих жертв. Иногда человек понимает, что его обманули, лишь когда его личные данные или деньги уже оказались в чужих руках. Легкой мишенью остаются доверчивые пожилые люди и неопытные подростки. Летом в зону риска попадают школьники и студенты, ищущие подработку, часто в интернете. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники выдают себя за представителей частных компаний, предлагают юным соискателям якобы супервыгодные условия и гибкий график, и подстраивают все так, чтобы они перешли на фишинговый сайт.

Интересно Российские законы разрешают несовершеннолетним официально работать, так что нет нужды искать вакансии «подпольно» — можно обратиться в центр занятости населения.

Доверяясь не тем людям, подростки рискуют не только потерять свои или семейные накопления, но и нарваться на проблемы с законом. Например, соглашаясь на привлекательные предложения работы «финансовым консультантом» или «администратором обменника», можно невольно стать соучастником в отмывании денег.

Как действуют мошенники?

Чаще всего действия мошенников сводятся к трем схемам: Соискателю присылают ссылку якобы для оформления на работу, а перейдя по ней и введя свои личные данные, он открывает доступ к своим или семейным банковским счетам.

Подростку предлагают заплатить якобы за обучение, стартовый пакет товаров на продажу или предоставление списка закрытых или эксклюзивных вакансий. Разумеется, получив деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

Человека просят оформить на свое имя банковскую карту «для получения денег компании», а по факту она используется для транзита или обналичивания украденных денег, и ее обладателя втягивают в преступление.

Как распознать обман при трудоустройстве?

1. Вам предлагают неправдоподобно высокий доход, даже не уточняя, за что Иногда мошенники заманивают подростков обещаниями крупных сумм и говорят, что расскажут подробности при встрече на нейтральной территории. В таком случае точно стоит насторожиться. 2. Информация в объявлении о вакансии не совпадает с тем, что вам рассказывают о ней по телефону, «работодатель» не может ответить на простые вопросы, путается и раздражается.

Реальные руководители компаний и HR-специалисты, как правило, имеют полное представление о своих вакансиях и с готовностью делятся этой информацией, не сбиваясь и не противореча самим себе. В отличие от злоумышленников. «Мошенники очень часто засыпаются на простых вопросах — к примеру, по ГПХ надо будет работать или по трудовому договору, куда будет приходить зарплата. Я сам ставил эксперимент: общался с мошенниками, и они обещали по трудовому договору перечислять зарплаты по номеру карты, а не по реквизитам. Конечно же, при этом в ФНС эти деньги не отчисляются, поскольку трудовой договор такого не предусматривает», — рассказал 360.ru белый хакер, специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев.

3. Вас просят заплатить за трудоустройство, открыть несколько банковских карт, присылают подозрительные ссылки для оформления на работу. 4. Вас торопят с решением: «определиться нужно срочно», «завтра этой вакансии уже не будет». Для мошенников типично искусственно создавать цейтнот, чтобы «жертва» не успела все проанализировать.

5. Довольно очевидный признак: вы заподозрили неладное и прекратили диалог, но «работодатель» продолжает настойчиво вам писать или даже перезванивает.

Как школьнику или студенту не дать себя обмануть?

Прежде всего стоит все-таки советоваться со старшими. А взрослые, в свою очередь, должны быть в курсе планов своих детей. Неопытного соискателя куда легче запутать, и он с меньшей вероятностью сможет грамотно поставить вопрос, чтобы выявить злоумышленника. Иногда родители могут не только вовремя заметить неладное, но и дать ценный совет о том, где искать подработку. Не следует переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах и СМС и платить работодателю. Чистоплотные компании ни под каким предлогом не требуют с соискателей денег, оформляют на работу в офисе или через официальные порталы, а не через сторонние сайты. Никому не отдавайте свою банковскую карту, не передавайте логины и пароли, не оформляйте новую карту для чужих нужд.

Прежде чем соглашаться на трудоустройство, ищите данные о компании: официальный сайт, юридический адрес, контакты, отзывы. Рекомендация искать работу «вживую» звучала бы наивно: понятно, что в современном мире молодежь будет так или иначе использовать в поисках интернет, а не ходить по офисам. Да и газеты с бесплатными объявлениями практически ушли в прошлое. Однако если работодатель назначает офлайн (разумеется, не в кафе и не у себя дома) и предлагает лично изучить все документы, это хороший знак.

Когда крупные компании, нанимая подростков, приглашают их в офис, предлагают трудовой договор, озвучивают сразу все условия, то подозрений на мошенничество возникает меньше. Но и тогда оно не исключается — иногда людей обманывают и вживую, не только по телефону и в Сети. Марсель Дандамаев

Не стоит поддаваться на требования что-то решить или подписать сию минуту. Ничего ужасного не случится, если взять паузу и еще раз изучить все условия и документы и посоветоваться с кем-то более опытным. Опасно гнаться за легкими деньгами. Понятно, что работать за копейки не хочется, но иногда лучше согласиться на небольшой и надежный заработок, чем на подозрительные действия ради призрачных сотен тысяч рублей. Если вы или ваши близкие все-таки отправили деньги мошенникам и осознали это, необходимо как можно быстрее связаться с банком по официальному номеру, заблокировать свою карту и обратиться к правоохранителям. Если мошенники не успели удалить переписку, стоит сделать скриншоты.