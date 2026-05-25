Киберэксперт Бедеров предупредил, что мошенники подстраиваются под актуальные летние темы

Директор департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров сообщил RT , что мошенники подстраиваются под актуальные летние темы, используя социальную инженерию и уязвимости различных платформ.

Бедеров отметил три основных направления деятельности злоумышленников. Первое — трудоустройство и подработка. Летом активизируются предложения о заработке, особенно среди студентов и школьников.

«За красивой вывеской „финансового консультанта“ или „администратора обменника“ скрывается банальное соучастие в отмывании средств», — подчеркнул эксперт.

Он также предупредил об активизации злоумышленников в таких сферах, как детский досуг и отдых. То же самое касается туризма и аренды жилья.