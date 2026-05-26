Доцент Щербаченко отметил, что мошенники стали маскироваться под работодателей и сотрудников вузов для обмана молодежи

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал RT о том, что мошенники часто нацелены на молодых людей. Злоумышленники маскируются под работодателей, сотрудников вузов, покупателей, инвесторов или знакомых в социальных сетях, мессенджерах, на маркетплейсах и сервисах поиска работы.

«Мошеннические схемы меняются быстро, но приемы остаются прежними: спешка, давление, обещание легких денег и просьба "никому не говорить"», — отметил специалист.

Он перечислил ряд самых частых схем, среди которых — предложение подработки переводами, фальшивые вакансии и стипендии, псевдоинвестиции и криптопроекты. Также опасность представляют просьбы оплаты по ссылке на маркетплейсах и сообщения от якобы знакомых с просьбой срочно перевести деньги.

По словам эксперта, настораживать должны такие формулировки, как «предложение ограничено», «только сегодня», «никому не говорите», «нужно просто принять перевод», а также необходимость предоплаты за работу, грант или доставку.

Среди основных правил безопасности — пауза перед любым переводом, оплата только через официальные сайты и приложения, проверка личности человека, если он просит деньги. Также не стоит платить за трудоустройство, стипендии и оформление документов и использовать свой счет для чужих переводов.

Если деньги уже переведены мошенникам, необходимо сразу связаться с банком по официальному номеру, заблокировать карту, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы.