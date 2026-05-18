«Мама, я в полиции». Как распознать телефонных мошенников во время последних звонков

Конец мая — время не только последних звонков и выпускных, но и активизации телефонных мошенников. Используя главный страх любого родителя — за жизнь и благополучие детей, — злоумышленники ежегодно обманывают сотни семей. Как распознать обман, разбирался 360.ru.

Как мошенники встраиваются в повестку

Схема стара как мир, но продолжает работать. На фоне выпускных и других важных школьных мероприятий аферисты подстраиваются под повестку и звонят родителям учеников, представляясь, например, сотрудниками правоохранительных органов.

Взволнованным матери или отцу сообщают, что их ребенок попал в беду и задержан. Чтобы решить вопрос, злоумышленники требуют в срочном порядке перевести деньги.

Когда на кону самое дорогое, легко сорваться и потерять хладнокровие. Однако умение в нужный момент отключить эмоции — первое и главное правило, которое спасает 90% потенциальных жертв мошенников, напомнил 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Этот вид мошенничества существует давно. Преступники используют любые инфоповоды, особенно в период отпусков или праздников. Самое первое, что нужно сделать, это ни в коем случае не впадать в панику, сохранять голову холодной и просто перезвонить ребенку», — сказал он.