«Мама, я в полиции». Как распознать телефонных мошенников во время последних звонков
Эксперт Дворянский: мошенники встраиваются в повестку на фоне выпускных
Конец мая — время не только последних звонков и выпускных, но и активизации телефонных мошенников. Используя главный страх любого родителя — за жизнь и благополучие детей, — злоумышленники ежегодно обманывают сотни семей. Как распознать обман, разбирался 360.ru.
Как мошенники встраиваются в повестку
Схема стара как мир, но продолжает работать. На фоне выпускных и других важных школьных мероприятий аферисты подстраиваются под повестку и звонят родителям учеников, представляясь, например, сотрудниками правоохранительных органов.
Взволнованным матери или отцу сообщают, что их ребенок попал в беду и задержан. Чтобы решить вопрос, злоумышленники требуют в срочном порядке перевести деньги.
Когда на кону самое дорогое, легко сорваться и потерять хладнокровие. Однако умение в нужный момент отключить эмоции — первое и главное правило, которое спасает 90% потенциальных жертв мошенников, напомнил 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
«Этот вид мошенничества существует давно. Преступники используют любые инфоповоды, особенно в период отпусков или праздников. Самое первое, что нужно сделать, это ни в коем случае не впадать в панику, сохранять голову холодной и просто перезвонить ребенку», — сказал он.
По словам Дворянского, аферисты действуют как хорошие психологи. Они умеют надавить на жертву, а главным их оружием становится искусственная срочность.
В разговоре аферисты чаще всего используют фразы «прямо сейчас», «срочно», «быстро», вынуждая принять необдуманное решение.
Три красных флага, которые могут выдать мошенника:
- незнакомый номер и звонок через мессенджер. Официальные структуры (полиция, больница) не используют Telegram или другие подобные платформы для экстренных уведомлений;
- требование перевести деньги или выполнить другие действия с финансами. Это самый яркий маркер обмана. «Если ребенок действительно в полиции, никто не будет звонить родителям и просить денег. Нормальный алгоритм: такой-то участок, приезжайте», — объяснил Дворянский;
- настойчивая просьба назвать код из СМС или номер карты. В этом случае можно также смело класть трубку.
Психология жертвы: почему мы позволяем себя обмануть
По словам психолога Андрея Зберовского, примитивная и распространенная мошенническая схема продолжает работать, поскольку преступники бьют по самому уязвимому. Кроме того, психика родителей, как правило, уже разогрета для подобных воздействий.
«Дети — самое важное и ценное, что есть в нашей жизни. Неудивительно, что мы постоянно об этом думаем и тревожимся. И будучи в таком разогретом сознании, которое само рисует страшные картины, в мошеннические схемы поверить легче всего», — отметил собеседник 360.ru.
Тревожность подогревает ежедневное чтение новостей о нападениях, ДТП и других происшествиях. Мозг привыкает к негативному фону и начинает допускать, что такое может случиться с каждым. В итоге инстинктивное желание немедленно спасти ребенка блокирует логику.
Что делать при звонке мошенников: шпаргалка для родителей
Специалисты призвали соблюдать четкий алгоритм действий, который защитит и нервы, и кошелек.
- Остановитесь и подумайте. Как только в трубке прозвучало требование денег или угроза, включите внутреннего критика. Не спешите выполнять просьбы собеседника.
- Воспользуйтесь альтернативным каналом связи. Пока аферисты рассказывают о якобы случившемся ЧП, найдите 10 секунд, чтобы написать ребенку в мессенджер или позвонить. «У родителей обязательно должны быть телефоны нескольких друзей ребенка. Если его номер недоступен, можно дозвониться до его товарищей, которые подтвердят, что видели его только что, а это остановит панику», — подчеркнул психолог.
- Не вступайте в дальнейший диалог и кладите трубку. Дворянский призвал не вступать в полемику с мошенником, не оскорблять и не высмеивать. В противном случае это может привести к СМС-буллингу. «Было много примеров, когда человек долго общается со злоумышленником, оскорбляет его, а тот в ответ активирует специальные сервисы. На номер телефона жертвы начинают сыпаться десятки сообщений в минуту», — предупредил эксперт.
Технические средства защиты
Лучший метод борьбы с телефонным мошенничеством для обычных пользователей — профилактика. Специалисты советуют не пренебрегать современными цифровыми инструментами.
Речь идет о функционале операторов связи, банковских приложений или антивирусах, которые маркируют входящие вызовы. Если на экране горит оповещение о спаме, трубку брать не стоит.
«У меня есть настройка „вероятно, полезный звонок“ — я отвечу. А если „подозрение на спам“, то не беру. Если можно не отвечать — лучше не отвечать», — заключил Дворянский.