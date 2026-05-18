«Мама, я в полиции». Как распознать телефонных мошенников во время последних звонков

Эксперт Дворянский: мошенники встраиваются в повестку на фоне выпускных

Фото: РИА «Новости»

Конец мая — время не только последних звонков и выпускных, но и активизации телефонных мошенников. Используя главный страх любого родителя — за жизнь и благополучие детей, — злоумышленники ежегодно обманывают сотни семей. Как распознать обман, разбирался 360.ru.

Как мошенники встраиваются в повестку

Схема стара как мир, но продолжает работать. На фоне выпускных и других важных школьных мероприятий аферисты подстраиваются под повестку и звонят родителям учеников, представляясь, например, сотрудниками правоохранительных органов.

Взволнованным матери или отцу сообщают, что их ребенок попал в беду и задержан. Чтобы решить вопрос, злоумышленники требуют в срочном порядке перевести деньги.

Когда на кону самое дорогое, легко сорваться и потерять хладнокровие. Однако умение в нужный момент отключить эмоции — первое и главное правило, которое спасает 90% потенциальных жертв мошенников, напомнил 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Этот вид мошенничества существует давно. Преступники используют любые инфоповоды, особенно в период отпусков или праздников. Самое первое, что нужно сделать, это ни в коем случае не впадать в панику, сохранять голову холодной и просто перезвонить ребенку», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

По словам Дворянского, аферисты действуют как хорошие психологи. Они умеют надавить на жертву, а главным их оружием становится искусственная срочность.

В разговоре аферисты чаще всего используют фразы «прямо сейчас», «срочно», «быстро», вынуждая принять необдуманное решение.

Три красных флага, которые могут выдать мошенника:

Психология жертвы: почему мы позволяем себя обмануть

По словам психолога Андрея Зберовского, примитивная и распространенная мошенническая схема продолжает работать, поскольку преступники бьют по самому уязвимому. Кроме того, психика родителей, как правило, уже разогрета для подобных воздействий.

«Дети — самое важное и ценное, что есть в нашей жизни. Неудивительно, что мы постоянно об этом думаем и тревожимся. И будучи в таком разогретом сознании, которое само рисует страшные картины, в мошеннические схемы поверить легче всего», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Тревожность подогревает ежедневное чтение новостей о нападениях, ДТП и других происшествиях. Мозг привыкает к негативному фону и начинает допускать, что такое может случиться с каждым. В итоге инстинктивное желание немедленно спасти ребенка блокирует логику.

Что делать при звонке мошенников: шпаргалка для родителей

Специалисты призвали соблюдать четкий алгоритм действий, который защитит и нервы, и кошелек.

Технические средства защиты

Лучший метод борьбы с телефонным мошенничеством для обычных пользователей — профилактика. Специалисты советуют не пренебрегать современными цифровыми инструментами.

Фото: РИА «Новости»

Речь идет о функционале операторов связи, банковских приложений или антивирусах, которые маркируют входящие вызовы. Если на экране горит оповещение о спаме, трубку брать не стоит.

«У меня есть настройка „вероятно, полезный звонок“ — я отвечу. А если „подозрение на спам“, то не беру. Если можно не отвечать — лучше не отвечать», — заключил Дворянский.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте