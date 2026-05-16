В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

В Минпросвещения России предупредили о росте числа мошеннических схем в преддверии экзаменационной кампании. Как сообщили ТАСС в ведомстве, злоумышленники начали представляться сотрудниками школ, экзаменационных комиссий и государственных структур.

Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить у школьников и родителей коды из СМС или заставить перейти по ссылкам. Таким образом мошенники добиваются доступа к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.

В Минпросвещения подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, пароли или реквизиты банковских карт.

Россиянам рекомендовали не передавать посторонним личные данные, а при подозрительных звонках сразу прекращать разговор и самостоятельно уточнять информацию через школу или официальные горячие линии.

