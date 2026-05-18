Жителей Подмосковья пригласили на урок по защите от телефонных мошенников

Компания «Ростелеком» совместно с организацией «Цифровая экономика» 4 мая запустила новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез», посвященный защите от телефонного мошенничества. Поддержку проекту оказывают Министерство просвещения и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках образовательной программы учащиеся узнают, как распознавать мошенников во время телефонных разговоров, реагировать на подозрительные просьбы и противостоять психологическим манипуляциям.

Проект реализуют в поддержку национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на развитие цифровой грамотности среди детей и подростков.

Главными героями нового цикла стали персонажи подводного города Рифтелеком — сомик Ростик и семга Соня. Через детективную историю школьникам объясняют, как злоумышленники выдают себя за родственников, пытаются вызвать панику и заставить срочно выполнить их требования. Также участникам уроков рассказывают о правилах безопасного общения по телефону и способах защиты смартфонов от мошеннических схем.

Материалы на сайте адаптировали для просмотра вместе с родителями и педагогами. Для учителей подготовили специальные методические рекомендации, позволяющие проводить занятия как с использованием техники, так и в обычных классах без компьютеров.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что сегодня телефонное мошенничество становится одной из самых распространенных угроз, особенно в период экзаменов, когда злоумышленники активно воздействуют на школьников и студентов через страх и стресс. Проект поможет детям научиться сохранять спокойствие, критически оценивать ситуацию и не поддаваться на давление.

Пройти урок могут и жители Московской области.