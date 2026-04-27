Мошенники стали распространять ссылки на поддельные каналы СК

Аферисты начали создавать фальшивые сайты и каналы, оформленные под ресурсы Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники копируют реальные новости и распространяют вместе с ними ссылки на фальшивые сайты и каналы СК, через которые якобы можно получить компенсацию. Под предлогом возврата денег жертвам мошенников и перерасчета выплат для участников СВО аферисты собирают персональные данные россиян, а также пытаются вовлечь их в преступные сценарии.

В МВД уточнили, что ведомства не работают через ботов и не рассматривают заявления о компенсациях через личные обращения в мессенджерах.

Ранее преступники придумали схему обмана с продажей фейковых билетов на концерты. Они распространяют объявления в соцсетях и менеджерах, а после получения оплаты просят подождать подтверждения или заявляют о проблемах с поддержкой.