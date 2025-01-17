17 января 2025 00:46 Крещенский сочельник. Чего нельзя делать на Богоявление Верующие 18 января встретят Крещенский сочельник 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press Общество

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Православные россияне отметят 18 января Крещенский сочельник, или день Навечерия Богоявления. Это вечер накануне одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. В этот день в храмах начнут проводить торжественные богослужения и в первый раз освятят воду.

История и смысл названия праздника Этот день посвящен такому событию, как крещение Иисуса Христа от рук пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. Именно тогда впервые миру были явлены все Три Ипостаси Триединого Бога — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отсюда и название праздника Богоявление Господне. Канун Крещения каждый год празднуют 18 января. Само название «сочельник» произошло от слова «сочиво». Это сладкое блюдо, напоминающее кашу. Его готовят из пшеницы, риса или других злаков с добавлением меда или сахара, сухофруктов, орехов или изюма. Именно это постное блюдо верующие традиционно едят в этот день.

Фото: Freepik

У праздника есть и другие названия. Одно из них «Голодная кутья», так как в русской традиции Богоявление встречают постом и потому до 18:00 запрещено есть любую пищу, кроме сочива. Или «Водяная коляда», так как этот день считался последним для святочных гаданий и колядований. Как встретить Крещенский сочельник? В храмах начинают службы с Божественной литургии и выносят свечу, которая символизирует «первую звезду». Сразу после богослужения происходит главный обряд — освящение воды в купелях. Верующие могут набрать воды из проруби, умыться ею и даже купаться. Не стоит забывать про правила безопасности во время крещенских купаний, в частности, не распивать алкоголь и воздержаться от них во время болезни.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, обычай окунаться в ледяную прорубь в Крещенский сочельник имеет народные, а не церковные корни. Издревле существовало поверье, что это принесет здоровье на год вперед. Вода же, освященная в праздник Крещенский сочельник, обладает такими же благодатными свойствами. Если принимать ее с молитвой, то она будет защищать и врачевать. Какие традиции и приметы связаны с праздником? В Крещенский сочельник россияне набирают освященной воды, причем это старый христианский обычай, которому уже две тысячи лет. Ее хранят и используют в течение всего года. Часто пьют натощак вместе с небольшим кусочком просфоры, читая при этом специальную молитву. В селах молодежь в последний раз в году колядовала и гадала. Вечером ужин готовили с нечетным количеством постных блюд, варили узвар и кутью, зажигали свечу для мертвых и откладывали часть каждого блюда для духов предков.

Фото: РИА «Новости»

Сельчане набирали не только крещеную воду из прорубей, но и снег, который также славился своими целебными свойствами. Им лечили судороги и головокружения, добавляли в корм скоту, а также сыпали в колодец, чтобы вода всегда оставалась свежей и не портилась. Что нельзя делать в Крещенский сочельник? Категорически запрещено в этот день ссориться и ругаться, устраивать шумные гуляния. Нужно провести время в мире и спокойствии. Нельзя употреблять алкоголь, есть мясо и рыбу, причем принимать пищу можно только после первой звезды. Святую воду нельзя набирать с плохими мыслями.