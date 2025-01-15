Крещение-2025. Полный список мест для купаний в Подмосковье

В Московской области оборудуют 197 мест для купаний на Крещение в 2025 году

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подмосковье оборудует почти 200 мест для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. 360.ru подготовил список с адресами по округам Московской области и советы врачей.

Когда в России празднуют Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби, часто в виде креста, называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.

В Московской области подготовят 197 мест. Каждое оборудуют спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, там будут дежурить спасатели, полицейские, врачи и волонтеры. По оценкам МЧС, в ритуале примут участие более 250 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Как готовиться к крещенским купаниям

Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.

Врач Елена Маркитантова отметила, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносят смену погоды и лучше справляются со стрессами.

По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Маркитантова.

Фото: РИА «Новости»

Терапевт Ольга Минина посоветовала принимать холодный душ или обливаться прохладной водой каждый день утром либо перед сном. Нужно постепенно увеличивать время в холодной воде, чтобы организм привык к низким температурам.

Алкоголь и прорубь несовместимы

Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должны быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.

Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.

Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

IMAGO / Zoonar.com / Svetlana
Фото: IMAGO / Zoonar.com / Svetlana/Global Look Press

Главные проруби Московской области

Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Также в списке — купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий Ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

Список купелей Московской области в 2025 году по округам

Балашиха

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Богородский

Dmitry Golubovich
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бронницы

Власиха

Волоколамск

Воскресенск

Dmitry Golubovich
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дзержинский

Дмитров

Dmitry Golubovich
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Долгопрудный

Домодедово

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Дубна

Егорьевск

Софрино / Komsomolskaya Pravda
Фото: Софрино / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жуковский

Зарайск

Звездный городок

Истра

Кашира

Dmitry Golubovich
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Клин

Коломна

Королев

Мужчина окунается в купели у Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря на реке Истре во время празднования Крещения
Фото: Мужчина окунается в купели у Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря на реке Истре во время празднования Крещения/РИА «Новости»

Котельники

Красногорск

Краснознаменск

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ленинский

Лобня

Лосино-Петровский

Фото: РИА «Новости»

Лотошино

Луховицы

Лыткарино

Люберцы

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, епископ Тарский и Тюкалинский Савватий совершает обряд освящения воды в купели у Главного храма Вооруженных сил России
Фото: Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, епископ Тарский и Тюкалинский Савватий совершает обряд освящения воды в купели у Главного храма Вооруженных сил России/РИА «Новости»

Можайск

Мытищи

Наро-Фоминск

Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области
Фото: Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области/РИА «Новости»

Одинцово

Орехово-Зуево

Жители деревни Чернецкое (Троицкий административный округ Москвы) во время крещенских купаний
Фото: Жители деревни Чернецкое (Троицкий административный округ Москвы) во время крещенских купаний/РИА «Новости»

Павловский Посад

Подольск

Пушкино

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Раменское

Реутов

Рузский

Фото: РИА «Новости»

Сергиев Посад

Серебряные Пруды

Серпухов

Священнослужитель проводит обряд крещения и освящения иордани на реке Истре неподалеку от Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре
Фото: Священнослужитель проводит обряд крещения и освящения иордани на реке Истре неподалеку от Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре/РИА «Новости»

Солнечногорск

Ступино

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Талдом

Фрязино

Химки

Ново-Иерусалимский монастырь
Фото: Ново-Иерусалимский монастырь/РИА «Новости»

Черноголовка

Чехов

Шатура

Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области
Фото: Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области/РИА «Новости»

Шаховское

Щелково

Электросталь

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