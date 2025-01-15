Сегодня 23:33 Крещение-2025. Полный список мест для купаний в Подмосковье В Московской области оборудуют 197 мест для купаний на Крещение в 2025 году 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Общество

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Подмосковье оборудует почти 200 мест для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. 360.ru подготовил список с адресами по округам Московской области и советы врачей.

Когда в России празднуют Крещение В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье. Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби, часто в виде креста, называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела. В Московской области подготовят 197 мест. Каждое оборудуют спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, там будут дежурить спасатели, полицейские, врачи и волонтеры. По оценкам МЧС, в ритуале примут участие более 250 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Как готовиться к крещенским купаниям Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы. Врач Елена Маркитантова отметила, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносят смену погоды и лучше справляются со стрессами. По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Маркитантова.

Фото: РИА «Новости»

Терапевт Ольга Минина посоветовала принимать холодный душ или обливаться прохладной водой каждый день утром либо перед сном. Нужно постепенно увеличивать время в холодной воде, чтобы организм привык к низким температурам.

Алкоголь и прорубь несовместимы Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должны быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания. Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд. Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Svetlana / Global Look Press

Главные проруби Московской области Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода. Также в списке — купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий Ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

Список купелей Московской области в 2025 году по округам Балашиха река Пехорка, правый берег, улица Солнечная, 2;

храм святителя Чудотворца, село Новый Милет.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Богородский город Старая Купавна, Купавинский пруд, улица Октябрьская;

город Электроугли, Каменский пруд, Липовая аллея;

город Ногинск, купель Богоявленского собора, улица Рабочая, 16а;

город Ногинск, купель храма Матроны Московской, улица Климова, 55;

деревня Молзино, купель церкви иконы Божией Матери Спорительница хлебов;

деревня Ивашево, купель Троицкого храма;

село Воскресенское, купель Покровского храма.

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Бронницы город Бронницы, Совхозный пруд. Власиха поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе. Волоколамск село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря;

село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Воскресенск город Воскресенск, озеро Светлое;

город Белоозерский, ручей около храма Дмитрия Солунского на Дорке, улица Российская, 3.

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Дзержинский карьер ЛГОК напротив улицы Угрешской, 26. Дмитров село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;

село Ильинское, база отдыха X-LAND;

город Яхрома, Троицкий храм.

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Долгопрудный город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;

село Никитское, река Рожайка;

село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;

село Вельяминово, церковный пруд напротив храма Преображения Господня;

село Ям, река Пахра вблизи часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;

деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;

деревня Житнево, купель в помещении часовни церкви Александра Невского.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Дубна город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;

город Дубна, купель в парке семейного отдыха. Егорьевск город Егорьевск, Княжеский пруд;

деревня Рыжово;

деревня Сазоново;

деревня Низкое.

Фото: Софрино / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жуковский город Жуковский, купель на реке Быковке, улица Федотова. Зарайск город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;

деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;

село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского. Звездный городок купель на Первом озере. Истра город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;

поселок Троицкий;

село Павловская Слобода;

деревня Глебово. Кашира город Кашира, купель в Колодезном переулке;

город Кашира, купель на улице Ямской проезд вблизи храма Фрола и Лавра;

город Кашира, купель на улице Коммуны у часовни Пантелеймона Целителя;

деревня Хитровка;

поселок Большое Руново, родник возле Преображенской церкви.

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Клин усадьба Демьяново, Демьяновский пруд;

искусственная купель рядом с Собором Троицы Живоначальной, Советская площадь. Коломна горд Коломна, купель Иоанно-Богословского храма, площадь Двух Революций, 1;

село Комарево, купель Никольского храма;

село Андреевское, источник Николая Чудотворца;

село Грайвороны, купель Казанского храма;

село Богдановка, купель Казанского храма;

село Сенницы, пруд;

село Сосновка, источник иконы Богородицы «Живоносный источник». Королев храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото: Мужчина окунается в купели у Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря на реке Истре во время празднования Крещения / РИА «Новости»

Котельники город Котельники, микрорайон Белая Дача. Красногорск город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;

город Красногорск, купель около собора святителя Николая;

село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;

поселок Нахабино, купель на реке Нахабинка на территории «Москоу Кантри Клаб»;

поселок Нахабино, купель на Никольском роднике;

село Ильи нское, купель около церкви Илии Пророка, улица Набережная;

деревня Путилково, купель на территории храма Архангела Михаила, Путилковское шоссе;

СНТ «Садовод-Сад-3», купель на территории обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синичка. Краснознаменск город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ленинский поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;

поселок Измайлово, купель Троицкого храма;

село Беседы, купель Христорождественского храма;

деревня Бутово, церковь Новомучеников и Исповедников Российских в рабочем поселке Боброво;

село Остров, озеро Кругляш;

деревня Апаринки, пруд на территории учебно-методического центра ГО и МЧС. Лобня город Лобня, пруд в микрорайоне Луговая. Лосино-Петровский рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;

город Лосино-Петровский, парк Никольский.

Фото: РИА «Новости»

Лотошино село Микулино, купель храма Архангела Михаила. Луховицы село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;

поселок Белоомут, озеро Сосновое;

село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы. Лыткарино зона отдыха «Волкуша». Люберцы город Люберцы, Наташинские пруды, улица Митрофанова, 21б;

город Дзержинский, купель напротив дома по улице Угрешская, 36;

село Верхне Мячиково, купель на территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Островцы, пруд у базы отдыха «Русская рыбалка»;

поселок Красково, Кореневский карьер.

Фото: Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, епископ Тарский и Тюкалинский Савватий совершает обряд освящения воды в купели у Главного храма Вооруженных сил России / РИА «Новости»

Можайск город Можайск, купель на территории Ново-Никольского собора;

деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;

деревня Сивково, Сивковский пруд;

деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь. Мытищи село Троицкое, Троицкий храм;

деревня Витинево, Успенский храм;

поселок Николо-Прозорово, Никольский храм. Наро-Фоминск город Наро-Фоминск, река Нара;

деревня Афинеево, парк отдыха «Лукоморье», улица Луговая;

город Верея, река Протва;

город Верея, купель церкви святого пророка Илии;

рабочий поселок Селятино, пруд Крутиловский, улица Спортивная, 44;

деревня Таширово, купель храма Покрова Божией Матери;

деревня Слепушкино, прорубь у церкви Преображения Господня;

деревня Смолино, купель;

деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;

деревня Горчухино, пруд.

Фото: Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области / РИА «Новости»

Одинцово деревня Бушарино, пруд на территории комплекса Михайло-Архангельского храма;

поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;

город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;

деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;

город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;

город Кубинка, пруд на улице Армейская;

военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;

Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;

деревня Сколково;

деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;

деревня Пронское, купель на территории строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Орехово-Зуево город Орехово-Зуево, пруд на территории Богородице-Рождественского собора;

город Орехово-Зуево, купель в Богородице-Рождественском соборе;

город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;

деревня Анциферово, купель в Анциферовском роднике, Давдовский территориальный отдел;

деревня Малая Дубна, Преображенский храм, пруд «Восьмерка»;

деревня Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;

деревня Гора, купель на территории Богородице-Рождественского храма;

озеро вблизи деревни Дуброво.

Фото: Жители деревни Чернецкое (Троицкий административный округ Москвы) во время крещенских купаний / РИА «Новости»

Павловский Посад город Павловский Посад, Воскресенская церковь;

город Павловский Посад, Казанская церковь;

деревня Часовня, храм Троица-Чижи;

город Электрогорск, прорубь на озере Госьбужье. Подольск город Подольск, парк имени В. Талалихина;

город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха. Пушкино город Пушкино, река Уча;

деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Раменское город Раменское, церковь Матроны Московской;

село Быково, «Живоносный источник» — купальня крестильная «Иоана Крестителя», улица Колхозная;

деревня Устиновка, родник;

село Гжель, источник Феодоровской Божией Матери и Никольский святой источник;

село Софьино, купель. Реутов Троицкий храм, улица Победы, 3. Рузский деревня Брыньково, храм Казанской иконы Божией Матери;

поселок Колюбакино, храм Богородицы Рождественской.

Фото: РИА «Новости»

Сергиев Посад город Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, купель у берега на водоеме Загорское море;

город Пересвет, Макаркин пруд;

деревня Взгляднево, источник Гремячий Ключ;

село Богородское, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;

село Радонеж, купель храма Преображения Господня;

село Радонеж, святой источник Казанской иконы Божией Матери. Серебряные Пруды деревня Нижняя Пурловка, купель на источнике благоверного князя Александра Невского;

село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы. Серпухов город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;

город Серпухов, пруд на улице Пионерской;

город Протвино, купель храма Всех Святых, в земле российской просиявших, проспект Академика Сахарова, 1;

деревня Васильевское, родник;

деревня Глубоково, родник;

деревня Лужки, родник;

деревня Сераксеево, купель на пруду;

село Райсеменовское, родник.

Фото: Священнослужитель проводит обряд крещения и освящения иордани на реке Истре неподалеку от Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре / РИА «Новости»

Солнечногорск город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;

город Солнечногорск, купель на территории Спасского храма;

деревня Новая, Покровский храм;

деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия, митрополита Московского;

деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;

деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Голубое, купель на территории Дома Причта, Тверецкий проезд, 16а. Ступино город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;

село Починки, купель у церкви.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Талдом село Спас-Угол, родник. Фрязино город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;

город Фрязино, озеро Большое. Химки город Химки, церковь апостолов Петра и Павла, Ленинский проспект, 31;

город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;

город Химки, «Лукоморье»;

город Химки, церковь Петра и Февронии, микрорайон Подрезково;

храм Александра Невского, Новокуркинское шоссе, 36;

деревня Середниково, родник святого Иосифа Волоцкого, церковь Алексия, митрополита Московского;

деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото: Ново-Иерусалимский монастырь / РИА «Новости»

Черноголовка село Ивановское, река Пружонка на территории Иоанна-Предтеченского храма. Чехов город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма, улица Родниковая, 6;

город Чехов, купель на территории ДС «Олимпийский»;

село Ваулово, купель Троицкого храма;

село Новоселки, купель Успенского храма;

село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;

село Талеж, купель у источника преподобного Давида Серпуховского;

деревня Бершово. Шатура город Шатура, храм Новомучеников и Исповедников Шатурских;

деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;

поселок Радовицкий, перед зданием Радовицкого дома культуры, улица Клубная, 2;

город Рошаль, озеро Юбилейное;

город Рошаль, храм Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость;

село Шарапово, купель Троицкого храма;

село Дмитровский Погост, храм Великомученика Дмитрия Солунского.

Фото: Подготовка крещенской купели в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области / РИА «Новости»

Шаховское деревня Муриково, Святой колодец. Щелково город Щелково, городской парк;

город Щелково, церковь страстотерпца царя Николая, микрорайон Чкаловский;

село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;

село Душоново, храм Тихвинской иконы Божией матери;

деревня Гребнево, около храма Гребневской иконы Богородицы;

деревня Гребнево, территория усадьбы;

рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца. Электросталь город Электросталь, водоем Западный, у стадиона «Авангард».