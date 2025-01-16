Врач Лапа призвала не пить алкоголь перед крещенскими купаниями

Скоро в России отметят праздник Крещения, во время которого многие традиционно окунаются в прорубь. Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что такое купание подходит не всем. В интервью телеканалу «Звезда» она указала, что людям с некоторыми заболеваниями лучше воздержаться от погружений в холодную воду.

Лапа подчеркнула, что особенно опасно это для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, терапевт дала рекомендации по подготовке к крещенским купаниям. Она посоветовала брать с собой теплую сухую одежду и горячий чай, чтобы быстрее согреться и избежать простуды. Также Лапа предостерегла от употребления алкоголя перед купанием, так как он может спровоцировать спазм сосудов.