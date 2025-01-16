Врач Лапа призвала не пить алкоголь перед крещенскими купаниями

Скоро в России отметят праздник Крещения, во время которого многие традиционно окунаются в прорубь. Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что такое купание подходит не всем. В интервью телеканалу «Звезда» она указала, что людям с некоторыми заболеваниями лучше воздержаться от погружений в холодную воду.
Лапа подчеркнула, что особенно опасно это для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Кроме того, терапевт дала рекомендации по подготовке к крещенским купаниям. Она посоветовала брать с собой теплую сухую одежду и горячий чай, чтобы быстрее согреться и избежать простуды. Также Лапа предостерегла от употребления алкоголя перед купанием, так как он может спровоцировать спазм сосудов.
Шлем виртуальной реальности и 3D-принтеры поступили в школу № 19 в Серпухове
Земли члена банды Цапков не смогли продать на Кубани
Женщина спустя 18 лет обнаружила чужие кости в могиле новорожденной дочери
Глава Серпухова поздравил журналистов с профессиональным праздником
«Передадим привет». Зеленский пригрозил ответить на полет БПЛА у Рады
Зеленский признал превосходство ВС РФ на востоке Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте