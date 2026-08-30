Сегодня 04:20 Уход за пионами для пышного цветения. Список работ на осень Садовод Сидельников: пионы нужно пересаживать в сентябре Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Россия

Цветы

Сад и огород

В средней полосе пионы цветут в июне, но это не значит, что они не требуют ухода в другие месяцы. О саде будущего сезона нужно позаботиться заранее. Именно в конце лета — начале осени царь цветов восстанавливает силы, наращивает корневую систему и готовится к холодам. Что сделать в августе и сентябре, чтобы получить пышно цветущие пионы в следующем сезоне, узнал 360.ru.

Особенности выращивания пионов Название «царь цветов» пришло из Китая. Древовидный пион украшал сады императоров династии Тан и запрещался к выращиванию простолюдинами.

Фото: Lei Mingyu/XinHua / www.globallookpress.com

Современные пионы практически не отличаются от тех, что росли еще раньше, примерно 200 миллионов лет назад, сообщил 360.ru садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. Природа создала исключительно устойчивое ко всем климатическим проблемам растение и просто не видела необходимости что-либо в нем менять. Поэтому из пионов не появилось никаких новых цветов.

Тупиковая ветвь эволюции — пионы видели динозавров. Вот пионы и динозавры, они сформировались примерно в одно и то же время. Динозавры уже вымерли, а пионы сохранились. Александр Сидельников Член Российского ботанического общества

Условия выращивания зависят от сорта пиона, но в целом они не любят слишком сильную влажность. Собеседник 360.ru посоветовал не сажать цветы на заболоченной территории либо, если вариантов нет, выбирать место на возвышении.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

«На заболоченном участке пион расти не будет. Поэтому на заболоченном участке лучше или совсем не пробовать, или все же предпринять какие-то мероприятия, то есть на высокой грядке», — сказал он. Пионы в Подмосковье В разных регионах приживаются свои виды пионов, сообщил Сидельников. Марьин корень, или пион уклоняющийся, предпочитает горы Алтая и Сибирь, пион тонколистный растет в степи. «И условия Подмосковья — это именно тот мягкий климат, который для большинства сортов пионов подходит идеально. <…> Не слишком суровые зимы», — сказал садовод.

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он посоветовал высаживать в Москве и Подмосковье так называемые ито-гибриды, между молочно-цветковым пионом и древовидным пионом. Обработка пионов в конце лета и начале осени Световой день сокращается, а столбик термометра опускается ниже +20 градусов. Сидельников посоветовал провести в этих условиях несколько видов работ: умеренная подкормка пионов;

поддержание влажности;

деление и пересадка. В конце августа — в начале сентября у пионов начинается наиболее интенсивный рост корневой системы. Этот процесс запускается после снижения температуры почвы и сокращения светового дня. Сидельников сообщил, что летом корни пиона не растут.

Фото: Edijs Palens/XinHua / www.globallookpress.com

«Это ключевой момент для того, чтобы закладка почвы уже произошла. Чтобы цветок был крупный, пиону нужно эту корневую систему сформировать, которая перезимует и на которой он, собственно, будет цвести на следующий год», — сказал он. Поэтому важно поспешить с делением куста для пересадки. Так пион успеет хорошо укорениться до заморозков.

Фото: Siegfried Kramer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Но самое главное, чтобы он в зиму ушел с корнями. Для этого его нужно пересадить, разделить в конце августа — сентябре. Желательно в первой половине сентября. <…> В общем, поспешите с пионами. Наступило время их пересадки и подкормки, и вообще повышенного внимания», — заявил Сидельников. Как проводить деление и пересадку пионов Опытные садоводы делятся в интернете советами, как проводить деление и пересадку пионов. Существует ряд нюансов. Посадочная яма Выкапывается заранее на глубину около 50 сантиметров с отступом между кустами не меньше одного метра. Удобрение почвы В яму добавляют перегной, компост, стакан древесной золы и суперфосфат.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Деление куста Стебли обрезают до 10-15 сантиметров, куст осторожно выкапывают и ножом делят корневище на части, оставляя на каждой по три-пять хорошо развитых почек возобновления и несколько придаточных корней. Глубина посадки Растение закопать так, чтобы верхняя почка находилась на три-пять сантиметров ниже уровня земли. Обработка пионов на зиму: когда проводить обрезку Осеннюю обрезку стеблей проводят, когда наступают устойчивые заморозки, обычно во второй половине сентября — октябре . Не стоит торопиться, если листья еще зеленые — пусть растение продолжает «кормить» корни.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com