Садоводам перечислили растения, не требующие укрытия на зиму

Садовод Климов: крыжовник, смородину и пионы не нужно укрывать на зиму

Необходимо заранее подготовить сад к зиме. Южные культуры требуют укрытия перед холодами, остальные обойдутся без утепления. Об этом садовод-любитель, ассистент Финансового университета при правительстве России Ярослав Климов сообщил MIR24.TV .

«Готовить растения нужно заранее. Подготовка к зиме включает влагозарядный полив по теплой почве, санитарную обрезку, мульчирование и установку укрытия после устойчивого похолодания», — сказал он.

Однако не все растения требуют утепления. Климов заявил, что в средней полосе успешно перезимуют местные сорта яблонь и груш, а также смородина, крыжовник, калина. Из цветов устойчивы флоксы, хосты, пионы, нарциссы и тюльпаны, посаженные в сухом месте.

Укрытие понадобится розам, рододендрону, винограду, крупнолистной гортензии, хризантеме, южным сортам абрикоса и черешни. Свежепосаженные хвойные культуры тоже плохо переносят морозы.

Ранее агроном Елизавета Тихонова назвала распространенную ошибку при посеве озимого чеснока.