«Кобальтовый шторм уже начался»: живой Нострадамус предсказал крах Украины через три месяца
Бразильский провидец и футуролог Атос Саломе, которого западные журналисты уже прозвали «живым Нострадамусом XXI века», вновь приковал к себе интерес мировых медиа. Его пророчества, касающиеся мировой политики и военного конфликта на Украине, вызвали бурную реакцию в Сети и среди профессиональных аналитиков. Эксперты рассказали aif.ru секрет его прогнозов.
Три месяца до краха Украины
В интервью Daily Mail Саломе сделал сенсационное заявление.
«К марту 2026 года Украина будет раздроблена, а новые российские регионы будут признаны на международном уровне», — сказал он.
Ключевую роль в этом вопросе может сыграть Китай, отметил предсказатель. До указанного срока остается всего три месяца. Провидец убежден, что мир вступает в новую фазу геополитики, где центр влияния переместится в Азию, а Соединенные Штаты «потеряют роль глобального арбитра».
Российский таролог и участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал aif.ru, что феномен Саломе состоит в умении «поймать волну» и ощущать энергетику происходящих событий.
«Он просто подхватил волну. Он действительно что-то может видеть. Но, возможно, не всегда понимает, как именно предсказывает. Это действительно своеобразный Нострадамус», — объяснил он.
Кинжинов считает, что хоть некоторые прогнозы Саломе оказались очень точными, статистики по его ошибочным высказываниям никто не ведет. Безусловно, «Нострадамус» наделен определенным даром, но в каждой стране есть и другие сильные провидцы. Его популярность — временный эффект, который скоро угаснет.
Конфликт вышел за рамки
Также Саломе считает, что ситуация на Украине уже вышла за рамки обычного конфликта. Обстановка превратилась в инфраструктурный крах нового поколения, где кибератаки парализуют энергосистему, транспорт и логистику.
«Кобальтовый шторм уже начался. Его признаки — отключения света, сбои в интернете, дестабилизация спутниковой связи. Это не случайности, а часть нового фронта», — сказал «Нострадамус».
Квантовый прорыв и гонка ИИ
На днях Саломе выдал новую порцию предсказаний. По его словам, до завершения 2025 года люди увидят «квантовый прорыв», который откроет «новую эру в искусственном интеллекте». Именно этот технологический рывок позволит ИИ «превзойти человеческий разум» и начать решать задачи, которые раньше казались невыполнимыми.
Однако провидец указал и на обратную сторону развития. Например, рост мощности квантовых систем способен спровоцировать «кибервойну между сверхдержавами», где ИИ превратится в инструмент политического и экономического давления.
Свои предвидения он связал с интенсивной деятельностью проектов xAI Илона Маска и Google Quantum AI, подчеркнув, что именно эти компании приближаются к «созданию цифрового разума».
Поразительно точные видения
Атос Саломе стал особенно популярным после нескольких сенсационных предсказаний, значительная часть которых показали удивительное совпадение с реальностью.
Например, британский провидец назвал «невидимого врага из Азии», который вызовет мировой карантин и «вакцинную гонку». Очень похоже на пандемию COVID-19.
Также в 2021 году Саломе предвидел «падение короны» и «две недели мирового траура». В 2022 году 8 сентября скончалась королева Елизавета II.
Еще он заявил о «цифровом перевороте», говоря об особенной сделке. К этому приписывают покупку Twitter предпринимателем Илоном Маском. Сюда же входит крах FTX и криптозима — еще в 2020-м предупреждал о «цифровом пузыре, лопнувшем от жадности».
Помимо этого, его пророчеством стала СВО на Украине. Как отметили адепты, в 2019 году британец говорил о противостоянии «медведя против Запада», а также указывал на грядущий зерновой кризис и санкционное давление.