Бразильский провидец и футуролог Атос Саломе, которого западные журналисты уже прозвали «живым Нострадамусом XXI века», вновь приковал к себе интерес мировых медиа. Его пророчества, касающиеся мировой политики и военного конфликта на Украине, вызвали бурную реакцию в Сети и среди профессиональных аналитиков. Эксперты рассказали aif.ru секрет его прогнозов.

Три месяца до краха Украины

В интервью Daily Mail Саломе сделал сенсационное заявление.

«К марту 2026 года Украина будет раздроблена, а новые российские регионы будут признаны на международном уровне», — сказал он.

Ключевую роль в этом вопросе может сыграть Китай, отметил предсказатель. До указанного срока остается всего три месяца. Провидец убежден, что мир вступает в новую фазу геополитики, где центр влияния переместится в Азию, а Соединенные Штаты «потеряют роль глобального арбитра».

Российский таролог и участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал aif.ru, что феномен Саломе состоит в умении «поймать волну» и ощущать энергетику происходящих событий.

«Он просто подхватил волну. Он действительно что-то может видеть. Но, возможно, не всегда понимает, как именно предсказывает. Это действительно своеобразный Нострадамус», — объяснил он.

Кинжинов считает, что хоть некоторые прогнозы Саломе оказались очень точными, статистики по его ошибочным высказываниям никто не ведет. Безусловно, «Нострадамус» наделен определенным даром, но в каждой стране есть и другие сильные провидцы. Его популярность — временный эффект, который скоро угаснет.