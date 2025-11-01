Украинский таролог нагадала России новые области. Карты показали, что и куда присоединят

Украинский таролог Юлия Левченко сделала предсказание о возможном переходе Харьковской, Николаевской и Одесской областей в состав России. Она погадала на картах во время интервью у блогера-миллионника Татьяны Коряк. Обе девушки сразу же после выпуска попали под волну критики и агрессии.

В ходе беседы Левченко «нагадала», что Украину ожидает раздел на части. Согласно ее прогнозу, Харьковская, Николаевская и Одесская области отойдут России.

Отвечая на общий вопрос, ждет ли Украину раздел, таролог вытащила карту «король пентаклей». По ее словам, это указывает на то, что такой исход выгоден для всех участвующих сторон.

«Давай сейчас проверим, поделят ли Украину. Поделят еще и как. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. Всем выгодно, хотите вы того или нет. Перейдет ли Одесская область? Да. В состав России также перейдет Харьковская область и Николаев», — заявила таролог, раскладывая карты.

Также гадалка посоветовала жителям этих областей «продавать квартиры».

Эта «пророческая» информация вызвала шквал критики в социальных сетях, направленной как на блогера, так и на таролога. Пользователи выразили мнение, что распространять подобного рода «предсказания» публично совершенно недопустимо, а отдельные комментаторы и вовсе призвали возбудить в отношении Левченко уголовное дело.

На волну хейта Коряк отреагировала саркастическим видео в своих соцсетях, где «нагадала» на картах таро, будет ли она осуждена за свое интервью. В качестве ответа блогерша продемонстрировала листок бумаги с изображением среднего пальца.