Сегодня 18:25 Кассация грубо оплошала? Верховный суд истребовал дело Долиной — что это значит

Россияне, подключившиеся к флешмобу против Ларисы Долиной, требуют восстановления справедливости по имущественному спору между звездой и Полиной Лурье. Многие верят, что в кейсе разберется Верховный суд и вся страна наконец увидит верховенство права, а не блата. Накануне ВС истребовал материалы по скандальному делу. Что это значит и каковы теперь шансы на пересмотр решения, разбирался 360.ru.

Истребование дела Долиной О подаче жалобы в Верховный суд ранее сообщала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. В минувшую среду, по словам юриста, ВС истребовал дело по квартирному спору. Также данные об этом появились в картотеке суда. Под истребованием дела понимается запрос материалов из нижестоящей судебной инстанции. ВС может это сделать, если есть необходимость изучить все подробности более детально. И, как отмечает РБК, такое происходит максимально не часто: в менее чем один проценте случаев. По словам адвоката Дмитрия Мальбина, истребование материалов связано с процедурой фильтрации жалоб в ВС. Сначала судья изучает поступившую жалобу единолично, а потом либо передает ее в судебную коллегию, либо отказывает в передаче.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Важно, что такое решение он может принять либо опираясь только на эту жалобу, либо «дополнительно истребовав все материалы дела из суда, который это дело рассматривал». По статистике, продолжил Мальбин, запрос материалов практически всегда значит последующую передачу жалобы на рассмотрение в коллегию. Таким образом, по его словам, истребование дела по обращению Лурье может говорить о высокой вероятности того, что жалобой будет все же заниматься коллегия и решение по спору пересмотрят. Шансы на пересмотр решения по жалобе Лурье Хорошим сигналом назвал истребование дела и адвокат Юлий Тай. Эксперт подчеркнул, что это повышает шансы на передачу жалобы в коллегию «в семь раз», хотя ничего не предопределяет. Делать какие-то прогнозы тут просто невозможно, убежден собеседник РБК.

Председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов также призывал не делать скоропалительных выводов. Истребование дела — это, безусловно, благоприятный, хотя все еще промежуточный процессуальный диагноз: «до „операции“ дело пока не дошло».

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вместе с тем это может быть маркером грубых ошибок кассации, а миссия ВС в том, чтобы не только исправлять единичные ошибки, но и выстраивать единообразную практику по типовым спорам о недвижимости, подчеркнул он в комментарии Lenta.ru.

И хотя пока юристы от прогнозов воздерживаются, настроения у большинства экспертов оптимистичные. По словам Юлия Тая, если дело все-таки передадут на рассмотрение, шансы на отмену решения достигают 97%.

Интересно Эффект Долиной стал самым негативным событием в Рунете в этом году. Упоминаемость Долиной выросла невероятно, но только в негативном ключе. Более того, это выражение собираются даже внести в словари. Что под ним понимается: это ситуация, когда продавец квартиры добивается отмены сделки купли-продажи, утверждая, что действовал под давлением аферистов, добросовестный покупатель при этом теряет и жилье, и деньги. В большинстве случаев оспариванием ДКП занимаются пенсионерки. Поэтому у этого явления есть и другое название: «бабушкина схема». Эффект Долиной стал самым негативным событием в Рунете в этом году. Упоминаемость Долиной выросла невероятно, но только в негативном ключе. Более того, это выражение собираются даже внести в словари. Что под ним понимается: это ситуация, когда продавец квартиры добивается отмены сделки купли-продажи, утверждая, что действовал под давлением аферистов, добросовестный покупатель при этом теряет и жилье, и деньги. В большинстве случаев оспариванием ДКП занимаются пенсионерки. Поэтому у этого явления есть и другое название: «бабушкина схема».

Почему все ждут решения Верховного суда Квартирное дело Ларисы Долиной стало, без преувеличения, потрясением для всего рынка вторички в России. И, как следствие, зацепило и продажи квартир в новостройках, так как многие россияне сначала продают свое старое жилье, прежде чем влезать в ипотеку. В 2025 году покупать вторичку стало очень страшно: люди обоснованно боятся за свою судьбу, видя, как продавцы старых квартир начали идти в суды, требуя расторжения сделки, так как действовали под воздействием мошенников. Суды практически всегда встают на их сторону. Никакой двусторонней реституции при этом не проводится: все как в кейсе Долиной — Лурье. Сейчас певицу продолжают отменять в соцсетях, требуя, чтобы она вернула деньги покупательнице, чтобы та не требовала их с мошенников. Звезда в ответ на критику молчит, а ее концертный директор обвиняет всех в дешевом пиаре, называет происходящее тяжелым испытанием и призывает не заниматься самосудом.