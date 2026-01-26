Как получить накопительную пенсию одной выплатой в 2026 году: полная инструкция

В 2026 году многие россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременно. Благодаря изменению формулы, связанной с прожиточным минимумом, максимальная сумма, которую можно получить сразу, вырастет. Разбираемся, кто имеет право на выплату, как рассчитать сумму и какие шаги необходимо предпринять.

Что такое накопительная пенсия и у кого она есть

Накопительная часть пенсии — это реальные деньги (в отличие от баллов страховой пенсии), которые формируются за счет:

Проверить наличие и размер накоплений можно через:

Ключевое условие для единовременной выплаты в 2026 году

Согласно правилам, действующим с 1 июля 2024 года, если размер ежемесячной пожизненной выплаты из накоплений окажется меньше 10% прожиточного минимума пенсионера (ПМП), вся сумма будет выплачена сразу, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Расчет для 2026 года:

Таким образом, максимальная сумма накоплений для единовременной выплаты рассчитывается так: 270 месяцев × 1628 рублей = 439 560 рублей (округляется до ~439 тысяч рублей).

Два главных сценария получения выплаты в 2026 году

Сценарий 1: На счете нет средств госсофинансирования или маткапитала

Сценарий 2: На счете есть средства госсофинансирования и/или маткапитал

Здесь важно рассмотреть оба варианта, так как можно выбрать более выгодный.

Вариант А (по общим правилам). Вся сумма на счете (включая софинансирование и маткапитал) сравнивается с лимитом в 439 тысяч рублей. Если меньше — выплата единовременная, если больше — только пожизненная ежемесячная.

Вариант Б (раздельная выплата — часто выгоднее). Подается два заявления: на выплату страховых взносов работодателя (по правилам сценария 1) и на срочную выплату средств госсофинансирования и маткапитала на срок от 120 месяцев. Эти деньги можно получить отдельно и быстрее.

Важно: если выбрать вариант А при сумме свыше лимита, средства софинансирования замораживаются в пожизненной выплате, получить их срочно уже нельзя.

Как оформить выплату: пошаговая инструкция

