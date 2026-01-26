Как получить накопительную пенсию одной выплатой в 2026 году: полная инструкция
В 2026 году многие россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременно. Благодаря изменению формулы, связанной с прожиточным минимумом, максимальная сумма, которую можно получить сразу, вырастет. Разбираемся, кто имеет право на выплату, как рассчитать сумму и какие шаги необходимо предпринять.
Что такое накопительная пенсия и у кого она есть
Накопительная часть пенсии — это реальные деньги (в отличие от баллов страховой пенсии), которые формируются за счет:
- отчислений работодателя (для родившихся в 1967 году и моложе — до 2014 года; также у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, у которых работодатели уплачивали соответствующие взносы с 2002 по 2004 год);
- добровольных взносов самого гражданина;
- средств материнского (семейного) капитала, направленных на пенсию;
- инвестиционного дохода.
Проверить наличие и размер накоплений можно через:
- личный кабинет на портале «Госуслуги» или сайте Социального фонда России (СФР);
- приложение «Сбербанк Онлайн»;
- офис своего негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или МФЦ.
Ключевое условие для единовременной выплаты в 2026 году
Согласно правилам, действующим с 1 июля 2024 года, если размер ежемесячной пожизненной выплаты из накоплений окажется меньше 10% прожиточного минимума пенсионера (ПМП), вся сумма будет выплачена сразу, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.
Расчет для 2026 года:
- Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) = 16 288 рублей.
- 10% от ПМП = 1628 рублей в месяц.
- Ожидаемый период выплат = 270 месяцев.
Таким образом, максимальная сумма накоплений для единовременной выплаты рассчитывается так: 270 месяцев × 1628 рублей = 439 560 рублей (округляется до ~439 тысяч рублей).
Два главных сценария получения выплаты в 2026 году
Сценарий 1: На счете нет средств госсофинансирования или маткапитала
- Накопления ≤ 439 тысяч рублей: вы получаете всю сумму единовременно.
- Накопления > 439 тысяч рублей: вам назначат пожизненную ежемесячную прибавку к страховой пенсии.
Сценарий 2: На счете есть средства госсофинансирования и/или маткапитал
Здесь важно рассмотреть оба варианта, так как можно выбрать более выгодный.
Вариант А (по общим правилам). Вся сумма на счете (включая софинансирование и маткапитал) сравнивается с лимитом в 439 тысяч рублей. Если меньше — выплата единовременная, если больше — только пожизненная ежемесячная.
Вариант Б (раздельная выплата — часто выгоднее). Подается два заявления: на выплату страховых взносов работодателя (по правилам сценария 1) и на срочную выплату средств госсофинансирования и маткапитала на срок от 120 месяцев. Эти деньги можно получить отдельно и быстрее.
Важно: если выбрать вариант А при сумме свыше лимита, средства софинансирования замораживаются в пожизненной выплате, получить их срочно уже нельзя.
Как оформить выплату: пошаговая инструкция
- Определите, где хранятся ваши накопления (СФР или НПФ).
- Рассчитайте приблизительную сумму накоплений, используя выписку.
- Выберите удобный способ подачи заявления. Если средства в СФР — через «Госуслуги» или сайт Социального фонда, если в НПФ — через личный кабинет фонда или его офис.
- Проконсультируйтесь со специалистом фонда, если на счете есть средства госсофинансирования, чтобы выбрать оптимальный вариант выплаты.