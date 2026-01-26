Как получить накопительную пенсию одной выплатой в 2026 году: полная инструкция

В 2026 году многие россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременно. Благодаря изменению формулы, связанной с прожиточным минимумом, максимальная сумма, которую можно получить сразу, вырастет. Разбираемся, кто имеет право на выплату, как рассчитать сумму и какие шаги необходимо предпринять.

Согласно правилам, действующим с 1 июля 2024 года, если размер ежемесячной пожизненной выплаты из накоплений окажется меньше 10% прожиточного минимума пенсионера (ПМП), вся сумма будет выплачена сразу, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

офис своего негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или МФЦ.

личный кабинет на портале «Госуслуги» или сайте Социального фонда России (СФР);

Проверить наличие и размер накоплений можно через:

отчислений работодателя (для родившихся в 1967 году и моложе — до 2014 года; также у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, у которых работодатели уплачивали соответствующие взносы с 2002 по 2004 год);

Накопительная часть пенсии — это реальные деньги (в отличие от баллов страховой пенсии ), которые формируются за счет:

Расчет для 2026 года:

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) = 16 288 рублей.

10% от ПМП = 1628 рублей в месяц.

Ожидаемый период выплат = 270 месяцев.

Таким образом, максимальная сумма накоплений для единовременной выплаты рассчитывается так: 270 месяцев × 1628 рублей = 439 560 рублей (округляется до ~439 тысяч рублей).

Два главных сценария получения выплаты в 2026 году

Сценарий 1: На счете нет средств госсофинансирования или маткапитала

Накопления ≤ 439 тысяч рублей: вы получаете всю сумму единовременно.

Накопления > 439 тысяч рублей: вам назначат пожизненную ежемесячную прибавку к страховой пенсии.

Сценарий 2: На счете есть средства госсофинансирования и/или маткапитал

Здесь важно рассмотреть оба варианта, так как можно выбрать более выгодный.

Вариант А (по общим правилам). Вся сумма на счете (включая софинансирование и маткапитал) сравнивается с лимитом в 439 тысяч рублей. Если меньше — выплата единовременная, если больше — только пожизненная ежемесячная.

Вариант Б (раздельная выплата — часто выгоднее). Подается два заявления: на выплату страховых взносов работодателя (по правилам сценария 1) и на срочную выплату средств госсофинансирования и маткапитала на срок от 120 месяцев. Эти деньги можно получить отдельно и быстрее.