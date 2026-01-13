Россиян предупредили, какие ошибки в трудовой книжке уменьшат пенсию

Допущенные в трудовых книжках ошибки могут привести к уменьшению пенсионных начислений. Заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил агентству «Прайм» случаи, когда подобные неточности могут существенно снизить размер пенсии.

«Небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж», — предупредил он.

Соловьев пояснил, что часто встречаются ошибки, допущенные еще десятилетия назад. Он назвал их самыми неприятными и даже фатальными, ведь после распада Советского Союза бывший работодатель может уже находится на территории одной из его бывших республик. Еще хуже, если она является недружественной для России.

По его словам, россиянам придется в таком случае восстанавливать стаж через суд. Придется представить доказательства. В частности, копии приказов, показания свидетелей.

Соловьев предупредил, что часто встречаются такие ошибки, как неверные сведения об образовании, работе, награждении, неправильное указание название организации или печать, которая ему не соответствует. Кадровые работники могут указать неверную дату или реквизиты приказа, даже ошибиться с датой рождения, фамилией, именем или отчеством работника при оформлении титульного листа трудовой книжки.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова предупреждала россиян, что они могут проверить правильность расчета пенсии, запросив выписку из лицевого счета в Социальном фонде России.