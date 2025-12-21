Сегодня 15:50 Не потерянное, а стальное. Как поколение 90-х стало опорой для современной России Корнилович: выросшее в эпоху цифровизации поколение может оказаться потерянным 0 0 0 Эксклюзив

Во время состоявшейся 19 декабря прямой линии президент России Владимир Путин оспорил расхожий стереотип о потерянном поколении 90-х. Ярлык, который витал в обществе десятилетиями, подвергли сомнению на высшем уровне. Откуда взялось такое клише и какие преимущества есть у родившихся в эпоху крушения СССР, разбирался 360.ru.

Потерянные или нашедшие себя? Вопрос о поколении 90-х российский лидер назвал частью вечной проблемы отцов и детей, которая повторяется даже веками.

Никак не могу согласиться, что поколение 1990-х было потеряно для страны. Ведь это вечная проблема отцов и детей. Известная книжка Тургенева „Отцы и дети“ об этом ярко говорит. Владимир Путин

Президент отметил, что для старших поколений привычки молодых людей порой кажутся нелепыми, однако истинная суть человека проявляется в критической ситуации. И многие люди, чье детство прошло в годы охватившей всю страну неопределенности, уже показали себя на деле с лучшей стороны. «Сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители 1990-х годов», — сказал глава государства.

Также Путин обратил внимание на высокую активность молодежи, задававшей вопросы на прямой линии: это говорит об их включенности в общественную жизнь. Откуда в таком случае взялся этот образ — растерянного, циничного, дезориентированного поколения? Чтобы понять это, нужно вернуться в эпоху, когда формировалось мировоззрение детей 90-х.

Рождение в руинах одной страны и на стройплощадке — другой

Поколение, родившееся в конце 1980-х — 1990-х годах, застало распад СССР, экономические потрясения, переоценку ценностей и радикальную смену всего общественного уклада. Это был уникальный период ломки привычных социальных институтов. Доктор исторических наук Александр Черемин в беседе с 360.ru отметил, что время требовало максимальных навыков адаптации, которыми обладали не все.

Был Советский Союз, и вместо него вдруг образовались 15 независимых государств. Менталитет был один, и тут его резко пришлось менять на другой. К тому же экономическая ситуация в стране была очень тяжелой. Александр Черемин

Эксперт напомнил, что сложности были повсеместными: закрывались фабрики и заводы, исчезали бесплатные кружки и секции, система образования переживала кризис. Все это накладывало отпечаток на детство и юность поколения.

На смену уверенности в завтрашнем дни пришел мир, где выживал сильнейший, а главной ценностью стала не идея, а практическая польза и материальный успех. Родители, сами находившиеся в состоянии стресса и борьбы за существование, часто не могли дать детям четких жизненных ориентиров. В дальнейшем стечение этих обстоятельств и породило волну критики: поколение обвиняли в инфантилизме, меркантильности и отсутствии патриотизма. Как опыт выживания стал конкурентным преимуществом Однако именно в том, в чем многие винят поколение 90-х, заключается обратная сторона медали. Выросшие в условиях нестабильности люди сформировали уникальный набор качеств, который оказался весьма востребован в нынешнее время. Адаптивность. Они научились быстро ориентироваться в меняющихся правилах игры.

Прагматизм и самоконтроль. Умение ставить реальные цели и рассчитывать на свои силы.

Цифровая грамотность. Это первое поколение, которое взрослело вместе с компьютером и интернетом в России.

Глобальность взглядов. Открытие железного занавеса позволило воспринимать себя частью мирового контекста. Именно дети 90-х стали драйверами роста для всей страны годы спустя: они создавали первые IT-стартапы, строили новый бизнес, осваивали профессии, которых не существовало в СССР.

Поколение со сложнейшей миссией Как отметил в беседе с 360.ru социолог и доктор наук Владимир Корнилович, на поколении, которое многие называют потерянным, лежала сложнейшая миссия — заменить старших и обеспечить воспроизводство общества и его институтов.

Теперь важно, как они будут воспитывать своих детей, от которых дальше будет зависеть, как будет воспроизводиться и изменяться общество. Будет ли оно стабильным и единым. Владимир Корнилович

Также эксперт выразил опасения, что потерянным может оказаться не поколение 90-х, а более позднее, выросшее в эпоху тотальной цифровизации и клипового мышления. «Да, сейчас они активны, могут что-то делать быстро, но на коротких дистанциях. Как они проявят себя на длинных — вопрос», — заключил социолог.