Историк Спицын заявил, что распад СССР обусловлен реализацией лозунга «Советы без коммунистов»

Известный историк Евгений Спицын высказал мнение о причинах крушения Советского Союза. Выступая в программе радиостанции Sputnik, эксперт отметил, что одним из ключевых факторов развала страны стал лозунг времен антикоммунистического восстания в Кронштадте — «Советы без коммунистов».