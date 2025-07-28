Историк Спицын заявил, что распад СССР обусловлен реализацией лозунга «Советы без коммунистов»

Известный историк Евгений Спицын высказал мнение о причинах крушения Советского Союза. Выступая в программе радиостанции Sputnik, эксперт отметил, что одним из ключевых факторов развала страны стал лозунг времен антикоммунистического восстания в Кронштадте — «Советы без коммунистов».

Пол словам специалиста, именно эта идея была воплощена во времена правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, что привело к уничтожению советской власти.

Как подчеркнул Спицын, история демонстрирует любопытный парадокс: система Советов, изначально созданная партией большевиков, оказалась похороненной собственными усилиями руководства, отказавшегося от руководящей роли Коммунистической партии.

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