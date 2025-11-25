Филолог Фахрутдинова объяснила причины недопонимания между поколениями Z и «Альфа» и взрослыми

По данным ВЦИОМ, растет дистанция между поколениями россиян в вопросах ответственности и умения вести диалог. Среди людей старше 45 лет 74% ощущают себя самостоятельными и готовы решать проблемы, в то время как среди молодежи 18–24 лет таких всего 58%. Возникают трудности и в общении между возрастными группами из-за различий в языке и жизненных установках, написал «ФедералПресс» .

Поколение Z, рожденное с конца 90-х, и поколение «Альфа», появившееся в 2010–2020-х годах, с детства погружены в мир цифровых технологий. Это радикально меняет среду их формирования и подход к коммуникации. Психолог Мария Забурмах отмечает: «Объем информации, поступающей в единицу времени, сегодня беспрецедентен. Соответственно, новый поток информации на такой скорости требует новый понятийный аппарат».

Молодые люди все чаще оценивают руководителей по компетенциям, а не по должности или стажу, что создает напряжение в традиционных отраслях. По мнению основателя портала Superjob Алексея Захарова, поведение молодежи определяется внешними условиями, а не внутренними качествами: «Когда выходили на рынок труда пятидесятилетние, не было интернета и безработица была выше. Сейчас — демографическая яма, молодежи все меньше, и она предъявляет больше требований к месту работы».

Для поколения Z важны достойная зарплата, гибкий график и баланс между карьерой и личной жизнью. Отказ от традиционной занятости часто рассматривается как возможность для саморазвития и хобби.

Поколение Z и «Альфа» активно использует термины из компьютерных игр и соцсетей, что создает языковой барьер с более старшими поколениями. Однако филолог Мимоза Фахрутдинова подчеркивает: «Нет ничего вечного, так и язык меняется. И особенно это чувствуется между людьми разных поколений».