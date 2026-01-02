Сегодня 16:37 Блок на азарт. Как новый закон о самозапрете поможет лудоманам? Психолог Мисютин: самозапрет на азартные игры частично поможет лудоманам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право добровольно установить самозапрет на участие в азартных играх. Законодательная инициатива, разработанная депутатами от всех ключевых фракций Госдумы, призвана стать серьезным барьером на пути к игровой зависимости, разрушающей жизни тысяч людей. Как новый механизм поможет разорвать порочный круг ставок и проигрышей, разбирался 360.ru.

Как установить самозапрет на азартные игры Закон позволит любому россиянину внести себя в специальный перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Для этого необходимо обратиться в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» через портал «Госуслуги». Ключевые условия: заявление нельзя отозвать досрочно;

минимальный срок действия запрета — 12 месяцев;

в заявлении нужно указать банковские реквизиты для возврата средств со ставок на события, которые еще не состоялись. После включения в реестр все легальные букмекерские конторы и тотализаторы обязаны блокировать попытки ставок от этого человека. Исключение из списка происходит автоматически по истечении выбранного срока.

Фото: РИА «Новости»

Проблема лудомании в России Статистика рисует тревожную картину. По данным Минфина за 2025 год, в России в букмекерских сервисах зарегистрированы около 15 миллионов человек, и почти половина из них регулярно проигрывает деньги. При этом, по словам экспертов, реальное число людей, столкнувшихся с проблемой, может быть значительно выше. «С каждым годом лудоманов больше. Потому что игры становятся все более доступными, ориентированными на широкие массы. <…> Не надо думать, что тут нет девушек, детей и стариков. Они есть», — сказал основатель чата для лудоманов Сергей Перевозчиков в эфире шоу «По фактам». В конце 2025-го оказалось, что объем доходов от игорного бизнеса в России, включая спортивные ставки, превзошел годовой бюджет Москвы. С учетом нелегального сектора эта сумма достигла порядка пяти триллионов рублей. Убытки для игроков не только непосредственно финансовые. Опасное увлечение зачастую приводит к личной катастрофе. За долговой ямой следуют распад семей, потеря работы, испорченная на долгие годы кредитная история, а в самых трагичных случаях — суицид.

Фото: РИА «Новости»

Поможет ли самозапрет искоренить проблему В основе игровой зависимости лежит не только желание быстро разбогатеть, но и глубокие психологические установки, например, вера в то, что хорошим людям должно сопутствовать везение, а также иллюзия собственной способности предугадать результат, отметил в беседе с 360.ru психолог Григорий Мисютин. «Платформы азартных игр используют вариативный тип подкрепления — когда практически случайным образом подкрепляется наиболее желаемый результат. <…> Это самый сильный вид подкрепления. Мозг в восторге от того, что не знает, когда его вознаградят. И в этом и есть система зависимости», — пояснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Мисютин добавил, что азартные игры дают иллюзию быстрого решения проблем, маскируют внутреннюю пустоту, тревогу или боль, но при этом на самом деле лишь усугубляют ситуацию. Новый закон о самозапрете психолог воспринял со сдержанным оптимизмом. По его словам, это важный, но не единственный элемент в борьбе с зависимостью.

Это хорошее препятствие, чтобы сделать путь к ставке дольше. За это время тяга может ослабнуть. Но это лишь кусочек пазла. Остальные кусочки — в том, чтобы понять, из-за чего хочется играть.

Для полного выздоровления необходима внутренняя работа, возможно, с привлечением специалистов, чтобы устранить глубинные причины, толкающие человека к ставкам. Нужно определить источник пустоты, тревоги или боли и постараться устранить его.