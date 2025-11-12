В Центре борьбы с лудоманией заявили, что доход от азартных игр в РФ превысил бюджет Москвы

Объем доходов от игорного бизнеса в России, включая спортивные ставки, превосходит годовой бюджет столицы страны. Такую оценку привел в интервью изданию « Постньюс » исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков.

По его словам, легальные доходы отрасли составляют около трех триллионов рублей, тогда как с учетом нелегального сектора эта сумма достигает пяти триллионов рублей.

«Столько лет, сколько у нас легализованы азартные игры, на столько же мы отстаем в профилактике и лечении зависимости», — отметил эксперт.

Как пояснил Ходыков, такой стремительный рост объемов объясняется недостаточной профилактической работой против игровой зависимости в стране.