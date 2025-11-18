В России примут меры против рекламы казино и лудомании

В России разрабатывают новые законы для борьбы с лудоманией. Об этом сообщил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков в интервью «Постньюс» .

Ходыков отметил, что поддержка Комитета Госдумы по молодежной политике позволит создать национальную систему профилактики и лечения лудомании.

Ожидается, что в ближайшее время депутаты рассмотрят и примут три законопроекта. Первый из них предусматривает создание реестра самоисключения, который позволит зависимым людям ставить запрет на азартные игры. Второй законопроект направлен на ужесточение наказаний за рекламу нелегальных казино. Третий проект будет посвящен мерам профилактики лудомании, которые сейчас находятся в разработке.

Напомним, что к 2027 году Минздрав РФ должен представить первую методичку по борьбе с зависимостью от азартных игр, в которой особое внимание будет уделено просветительской работе с детьми до 13 лет.