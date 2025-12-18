Россияне в 2026 году смогут оформить самозапрет на азартные игры

Россияне смогут запрещать себе играть в казино и участвовать в других азартных играх. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщили на сайте нижней палаты .

Теперь любой гражданин России с 1 сентября 2026 года сможет оформить самозапрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и казино. Для этого ему нужно будет обратиться с заявлением в единый регулятор азартных игр с просьбой о внесении в реестр лиц, отказавшихся от игр.

Во время процедуры оформления самозапрета необходимо указать банковские реквизиты для возврата денежных средств, поставленных на несостоявшиеся события или выигранных, но не выплаченных. Минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев, заявление об отказе аннулировать невозможно.

Благодаря новому закону букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки от лиц, включенных в реестр. А казино и залы игровых автоматов не будут выдавать фишки, жетоны и другие обменные знаки, а также производить обратный обмен.

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты установили более 20 миллионов россиян. Ежемесячно его оформляют более миллиона человек.