Как использовать «Цифровой ID» в мессенджере MAX: полная инструкция

Эпоха бумажных документов и ненадежных СМС-кодов подходит к концу. Их сменит «Цифровой ID» — инновационный сервис внутри мессенджера MAX, способный превратить смартфон в защищенное хранилище. Технология не просто удобна: она становится новым стандартом безопасности и идентификации в России. Как все устроено, разбирался 360.ru.

Паспорт можно заменить QR-кодом

Закономерным ответом на очередную волну мошенничества стало решение Минцифры о постепенном отказе от СМС-подтверждения для входа на «Госуслуги». «Цифровой ID» предлагает принципиально иной подход.

Это не просто скан документов, а их официально признанная цифровая копия, обладающая той же юридической силой, что и бумажные оригиналы.

Главное преимущество — контроль над персональными данными. Например, для подтверждении возраста в магазине не будет необходимости демонстрировать паспорт со всей информацией. Достаточно сгенерировать QR-код и показать его.

Проверяющий увидит сам факт совершеннолетия, не получая доступа к фамилии, имени, отчеству или точной дате рождения. Подобную технологию уже успешно применяют в ряде стран, например в Китае.