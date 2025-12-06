Как использовать «Цифровой ID» в мессенджере MAX: полная инструкция
Эпоха бумажных документов и ненадежных СМС-кодов подходит к концу. Их сменит «Цифровой ID» — инновационный сервис внутри мессенджера MAX, способный превратить смартфон в защищенное хранилище. Технология не просто удобна: она становится новым стандартом безопасности и идентификации в России. Как все устроено, разбирался 360.ru.
Паспорт можно заменить QR-кодом
Закономерным ответом на очередную волну мошенничества стало решение Минцифры о постепенном отказе от СМС-подтверждения для входа на «Госуслуги». «Цифровой ID» предлагает принципиально иной подход.
Это не просто скан документов, а их официально признанная цифровая копия, обладающая той же юридической силой, что и бумажные оригиналы.
Главное преимущество — контроль над персональными данными. Например, для подтверждении возраста в магазине не будет необходимости демонстрировать паспорт со всей информацией. Достаточно сгенерировать QR-код и показать его.
Проверяющий увидит сам факт совершеннолетия, не получая доступа к фамилии, имени, отчеству или точной дате рождения. Подобную технологию уже успешно применяют в ряде стран, например в Китае.
Как создать и использовать свой «Цифровой ID»
Создание цифрового профиля требует подготовки, но процесс интуитивно понятен. Вам понадобятся:
- подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»;
- смартфон с NFC-чипом и функцией распознавания лица (Face ID или аналог);
- заграничный паспорт нового образца (биометрический).
Пошаговая инструкция
1. Регистрация. Установите мессенджер MAX и зарегистрируйтесь.
2. Создание ID. В разделе «Профиль» найдите пункт «Цифровой ID» и нажмите «Создать».
3. Выбор документа. Выберите способ регистрации (например, по загранпаспорту). ID, созданный таким образом, будет действовать три года.
4. Сканирование. Приложите телефон к пластиковой странице паспорта для считывания данных NFC.
5. Селфи. Необходимо сделать селфи для сверки с фотографией в документе. Проверка займет около минуты.
Готово. В профиле появятся фото и динамический QR-код для проверок. Важно учитывать, что «Цифровой ID» привязан к одному устройству. При смене телефона его нужно будет удалить и создать заново.
Документы без «Цифрового ID» и кто может их проверить
Даже без создания полноценного «Цифрового ID» в MAX можно привязать ключевые документы с «Госуслуг»: паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права. Для этого достаточно авторизоваться через портал в соответствующем разделе мессенджера.
Проверить ваш ID или сами документы может только уполномоченный представитель организации, имеющий подтвержденную запись на «Госуслугах». Это исключает возможность мошеннического доступа.