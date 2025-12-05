Минцифры предложило приравнять документы на «Госуслугах» к бумажным
Минцифры предложило приравнять свидетельство о рождении, водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля, полис ОСАГО, пенсионное удостоверение и студенческий билет, загруженные на «Госуслуги», к бумажным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно замыслу, предъявлять их можно будет в виде QR-кода, а сотрудники органов властей, затребовавшие документ, считают все с помощью мобильного телефона. При этом использовать такую технологию можно будет исключительно добровольно.
Ранее пользователям мессенджера MAX открыли быстрый доступ к документам на «Госуслугах». Данные не потребуют доступ к биометрии. Документация сохранится в разделе «Цифровой ID» в профиле пользователя. Список доступных документов со временем будет расширяться.