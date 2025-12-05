На «Госуслугах» откажутся от подтверждения входа через СМС-код

Подтвердить вход на «Госуслуги» через СМС можно будет только для десктопной версии сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Постепенно от такого способа планируют отказаться полностью. В ведомстве объяснили это ростом числа мошенничеств, когда пользователи по ошибке передают злоумышленникам коды и теряют доступ к своим аккаунтам.

Среди доступных вторых факторов защиты останутся одноразовый код в мессенджере MAX или через специальное приложение, а также биометрия.

«Обратите внимание, вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение „Госуслуги“ не нужно — сессия длится шесть месяцев», — добавили в министерстве.

Ранее на портале запустили сервис «Доверенный контакт», который тоже должен помочь в борьбе с мошенниками.