Автоюрист Воропаев рассказал об изменениях в процедуре лишения прав по медицинским показаниям с 2027 года

Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал RT о предстоящих изменениях в процедуре лишения водительских прав по медицинским показаниям, которые вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Он отметил, что уже сейчас существуют заболевания, из-за которых можно лишиться права управления транспортом. Однако с 2027 года порядок прекращения правоуправления будет упрощен. Сейчас этот процесс требует судебного решения по иску прокуратуры, а после вступления в силу изменений он будет осуществляться автоматически на основании информации, поступающей из медицинских учреждений в базу данных Госавтоинспекции. В результате водительское удостоверение будет прекращено, и водитель не сможет управлять транспортным средством.

Воропаев также выразил уверенность, что такие изменения положительно отразятся на безопасности дорожного движения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить курение в автомобиле при нахождении в нем детей.