Юрист предупредил об огромном штрафе за езду с правами со старой фамилией

Сменившему ФИО человеку, который продолжает пользоваться водительскими правами со старыми данными, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Управление автомобилем с водительским удостоверением, в котором фигурирует старая фамилия, то есть не соответствующая паспорту, означает, что водитель управляет транспортным средством, не имея права управления», — сказала она, подчеркнув, что это считается нарушением правил.

Такое правонарушение подпадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП России — езда без водительских прав. В таком случае нарушителя могут обязать платить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Также его отстранят от управления машиной, а само транспортное средство отправят на штрафстоянку.

Ранее депутаты ГД от «Новых людей» предложили запретить некоторым преступникам менять ФИО. Смена данных помогает нарушителям скрывать содеянное.