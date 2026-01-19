Врач Демьяновская напомнила, что при эпилепсии и судорожных расстройствах за руль нельзя

Врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала о медицинских противопоказаниях к управлению транспортными средствами.

Она отметила, что вождение требует быстрой реакции, координации движений, хорошего зрения и способности адекватно оценивать дорожную обстановку.

«В соответствии с ним водительское удостоверение не может быть выдано или продлено, если имеются заболевания и состояния, которые существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнула медик.

Среди таких патологий специалист выделила психические расстройства и нарушения поведения с тяжелыми обострениями, эпилепсию и другие судорожные расстройства с риском внезапной потери сознания. Также в списке противопоказаний значатся слепота, нарушение цветового зрения и серьезные неврологические заболевания, влияющие на координацию, моторику или уровень сознания.