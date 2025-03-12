Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении бюджетных средств и приговорили к девяти годам тюрьмы. Находясь у власти, политик тратил государственные деньги на аренду самолетов, учебу сына и покупку дорогой одежды. Вердикт суда обрадовал многих его соотечественников, в том числе телеведущую Тину Канделаки.

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели», — написала журналистка в своем Telegam-канале.

По словам Канделаки, из-за отношения к бывшему президенту Грузии многие называли ее предательницей своего народа, но она продолжала стоять на своем. Телеведущая жалеет лишь об этом: что до этого дня не дожила ее мама, которая полностью разделяла ее взгляды.