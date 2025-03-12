«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим». Канделаки — о приговоре Саакашвили
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении бюджетных средств и приговорили к девяти годам тюрьмы. Находясь у власти, политик тратил государственные деньги на аренду самолетов, учебу сына и покупку дорогой одежды. Вердикт суда обрадовал многих его соотечественников, в том числе телеведущую Тину Канделаки.
«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели», — написала журналистка в своем Telegam-канале.
По словам Канделаки, из-за отношения к бывшему президенту Грузии многие называли ее предательницей своего народа, но она продолжала стоять на своем. Телеведущая жалеет лишь об этом: что до этого дня не дожила ее мама, которая полностью разделяла ее взгляды.
Мама, там, где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала
Тина Канделаки
Саакашвили обвинили в растрате бюджетных средств еще в 2014 году, когда он находился в США. Его арестовали в 2021-м. По данным следствия, экс-глава Грузии тратил не принадлежавшие ему деньги на себя и своих близких, проводя средства через фонд госохраны. Общая сумма похищенного им составила порядка 3,2 миллиона долларов (около 278,5 миллиона рублей). Политик снимал автомобили и яхты в Италии, оплачивал гостиницы для друзей, а также тратился на массажисток и косметические процедуры.
Дело Саакашвили рассматривали в Тбилисском городском суде. Приговор озвучил судья Бадри Кочламазашвили. Наказание избрали и бывшему начальнику охраны экс-президента Теймуразу Джанашии, который находился у него в подчинении. Ему назначили штраф в размере трех тысяч лари (около 94 тысяч рублей — прим. ред.).
По словам политолога и журналиста Игоря Гвритишвили, на свободу Саакашвили сможет выйти только в 2030 году, поскольку срок засчитывается с момента ареста в 2021-м. В конце 2024 года бывший президент Грузии стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии правоохранительных органов, в 2016-м он заказал покушение на депутата грузинского парламента Гиви Таргамадзе, поскольку заподозрил его в сотрудничестве с новыми властями государства.