Саакашвили стал фигурантом дела о покушении на своего соратника

Прокуратура Грузии объявила о причастности Саакашвили к покушению на Таргамадзе

Покушение на депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе в 2016 году заказал бывший президент республики Михаил Саакашвили. Об этом сообщила грузинская прокуратура .

В ведомстве заявили, что в сентябре этого года задержали заочно осужденного за покушение на депутата Давида Хечуашвили. В ходе дачи показаний он заявил, что поручение бывшего лидера страны получил от посредника Шоты Чичиашвили.

По его словам, Саакашвили заподозрил члена своей партии «Единое национальное движение» в сотрудничестве с новыми властями Грузии. Поэтому потребовал организовать слежку и убийство Таргамадзе.

Машину депутата подорвали в центре Тбилиси в октябре 2016 года. Сам политик и его водитель получили незначительные травмы. Госпитализация потребовалась трем проходившим мимо горожанам.

В начале июня неизвестные напали и разгромили офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». В пресс-службе политического объединения связали случившееся с организованными ей акциями протеста против принятия закона об иностранных агентов.