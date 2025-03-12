Политолог Гвритишвили: Саакашвили может выйти на свободу только в 2030 году

Политолог и журналист Игорь Гвритишвили рассказал, когда закончит отбывать наказание бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, политик, находясь у власти, засекретил часть расходов с помощью специальной охранной службы.

«Деньги шли на приобретение одежды, аренду самолетов, автомобилей, оплату гостиниц себе и друзьям, оплату лечения своим друзьям», — пояснил аналитик.

За растрату государственного бюджета Саакашвили получил девять лет лишения свободы. Из тюрьмы он сможет выйти только в 2030 году, ведь срок начинается с момента ареста — с 2021 года, заявил Гвритишвили.