Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о растрате

Суд в Грузии признал бывшего президент Михаила Саакашвили виновным по делу о хищении бюджетных средств и приговорил его к девяти годам колонии. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi .

Дело политика рассматривали в Тбилисском городском суде. Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Помимо Саакашвили, по делу проходил бывший начальник его охраны Теймураз Джанашия. Подчиненному экс-президента Грузии назначили наказание в виде штрафа в размере три тысячи лари (более тысячи долларов США по нынешнему курсу).

Обвинения в растрате государственных денег Саакашвили предъявили еще в 2014 году. По данным следствия, занимая пост главы государства, он неоднократно оплачивал свои покупки из бюджета Грузии — например, пиджаки, пальто, косметические процедуры и оплату обучения сына.

Спустя десять лет, в 2024 году, Саакашвили стал фигурантом еще одного уголовного дела — о покушении на депутата парламента Гиви Таргамадзе, совершенном в 2016 году. По версии следствия, политик заподозрил однопартийца в сотрудничестве с новыми властями Грузии, а затем заказал его убийство.