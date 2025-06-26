Иоанн-схимник запретил выносить Ленина из Мавзолея. Что будет, если вождя похоронят?

Жители и гости Москвы по-прежнему могут прийти в мавзолей и своими глазами посмотреть на забальзамированного более 100 лет назад лидера Октябрьской революции — Владимира Ленина. Несмотря на споры в обществе, тело вождя не выносят с Красной площади. Мало кто знает, но от этого шага властей предостерегал известный русский монах Иоанн.

Почему не хоронят Ленина

Вопрос захоронения Ленина до сих пор будоражит общественность. Некоторые говорят, что тело давно пора предать земле, но многие считают мавзолей важным символом, исчезновение которого только навредит России.

По данным Life.ru, от настоящего тела революционера осталось лишь около 40%: несколько раз специалистам приходилось отрезать от мумии испортившиеся части и заменять их, после чего происходили трагические события.

Еще во времена СССР у забальзамированного революционера испортилась часть руки. Именно после этого на страну напали фашисты, началась Великая Отечественная война.

Когда у Ленина отвалилась ключица, тоже не обошлось без важных событий — в тот момент вспыхнул Карибский кризис.

На фоне этого в народе появились мифы о том, что именно поэтому вождя и боятся хоронить. С годами спор о том, стоит ли все-таки предать тело земле, лишь разгорался с новой силой. Но, несмотря на дискуссии, к Мавзолею сегодня по-прежнему выстраиваются очереди.