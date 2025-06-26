Иоанн-схимник запретил выносить Ленина из Мавзолея. Что будет, если вождя похоронят?
Жители и гости Москвы по-прежнему могут прийти в мавзолей и своими глазами посмотреть на забальзамированного более 100 лет назад лидера Октябрьской революции — Владимира Ленина. Несмотря на споры в обществе, тело вождя не выносят с Красной площади. Мало кто знает, но от этого шага властей предостерегал известный русский монах Иоанн.
Почему не хоронят Ленина
Вопрос захоронения Ленина до сих пор будоражит общественность. Некоторые говорят, что тело давно пора предать земле, но многие считают мавзолей важным символом, исчезновение которого только навредит России.
По данным Life.ru, от настоящего тела революционера осталось лишь около 40%: несколько раз специалистам приходилось отрезать от мумии испортившиеся части и заменять их, после чего происходили трагические события.
Еще во времена СССР у забальзамированного революционера испортилась часть руки. Именно после этого на страну напали фашисты, началась Великая Отечественная война.
Когда у Ленина отвалилась ключица, тоже не обошлось без важных событий — в тот момент вспыхнул Карибский кризис.
На фоне этого в народе появились мифы о том, что именно поэтому вождя и боятся хоронить. С годами спор о том, стоит ли все-таки предать тело земле, лишь разгорался с новой силой. Но, несмотря на дискуссии, к Мавзолею сегодня по-прежнему выстраиваются очереди.
Пророчество схиномаха Иоанна о Ленине
Об опасности выноса Ленина из Мавзолея предостерегал схимонах Иоанн, который принял полностью посвятил жизнь служению Богу.
В 2011 году кто-то из прихожан, обратившийся за советом к схимонаху, поделился в Сети его пророчеством.
«В апреле, когда вынесут тело Лысого из Мавзолея, Москва провалится в соленые воды и мало что от нее останется. Грешникам суждено погибнуть: они еще долго будут плавать по соленым водам, но их некому будет спасать», — предсказал Иоанн.
Он посоветовал «еще до апреля» уезжать из Москвы людям, которые там работают. По его словам, затопленными окажутся Астраханская область, Воронежская и Ленинград, а город Жуковский частично разрушится.
«В „цивилизованных“ городах типа Москвы пропадут вода и электричество. Газ тоже. Китай объединится с Японией, чтобы захватить всю Сибирь», — говорится в пророчестве.
Если верить предсказанию, то всех этих бед можно избежать, если не выносить тело Ленина из Мавзолея.
Однако на этом предсказание не заканчивается: схиигумен предупредил, что в итоге все славянские земли объединятся и дадут отпор захватчикам.